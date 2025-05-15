Когда видны вены: норма или повод обратиться к врачу

Видимые вены – явление довольно распространенное, и не всегда оно говорит о проблемах со здоровьем. У многих людей, особенно с тонкой, светлой кожей и астеничным телосложением, венозный рисунок может просматриваться без всяких патологий. Это объясняется особенностями строения соединительной ткани и уровнем подкожного жира: чем его меньше, тем легче визуализируются сосуды.

Однако есть и случаи, когда выступающие или излишне расширенные вены становятся поводом для обращения к специалисту. Если вены заметно выделяются, выпирают над кожей, сопровождаются чувством тяжести, отеками или судорогами – это может указывать на начало хронической венозной недостаточности. Особенно насторожить должны вены, которые начали проявляться резко или изменили форму.

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В таких случаях рекомендуется записаться на приём к флебологу или сосудистому хирургу. Раннее обращение поможет избежать осложнений и начать лечение вовремя.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач-невролог Машкина Ксения.