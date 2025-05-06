Повышенный пульс в состоянии покоя – частая жалоба, особенно у малоподвижных людей. Это может быть проявлением тахикардии, когда сердце начинает биться слишком быстро даже в спокойном состоянии. Причина нередко кроется не в патологиях, а в недостатке физической активности.

В спортивной медицине давно известен эффект: чем лучше тренирован человек, тем реже у него пульс в состоянии покоя. У профессиональных спортсменов часто наблюдается физиологическая брадикардия – замедленное сердцебиение.

Для обычного человека это значит одно: регулярная умеренная физическая нагрузка может значительно улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Например, привычка делать 100 приседаний в день уже через неделю может снизить частоту пульса на 15-20%.

Три анализа, которые помогают выявить опасные болезни на ранней стадии

Сердце – это мышца, и при грамотной нагрузке оно становится выносливее, работая экономичнее и спокойнее даже в стрессовых ситуациях.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Александр Шишонин.