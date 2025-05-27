Опасно ли иметь разный цвет глаз

Явление, когда радужная оболочка одного глаза отличается по цвету от радужной оболочки другого глаза, называется гетерохромия радужки. Это необычное офтальмологическое состояние вызывает немало вопросов: насколько оно безопасно для здоровья и является ли поводом для беспокойства? Вместе с врачом-офтальмологом высшей категории, офтальмохирургом Кириллом Светлаковым "Рамблер" разобрался, может ли это помешать зрению.

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Почему может возникнуть разный цвет глаз

По своей сути, гетерохромия радужки – это различие в пигментации радужной оболочки. Оно возникает из-за неравномерного распределения меланина – того самого пигмента, который, собственно, отвечает за цвет глаз. Встречается несколько видов гетерохромии: полная, когда один глаз имеет один цвет, а другой – совершенно другой (например, один глаз голубой, а другой карий), и частичная (секторальная), когда в радужной оболочке одного глаза присутствуют участки разного цвета. Кирилл Светлаков Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед, врач-офтальмолог, офтальмохирург

В большинстве случаев гетерохромия радужки является врожденной особенностью, обусловленной генетическими факторами. Она формируется еще в период внутриутробного развития, когда клетки, ответственные за пигментацию (меланоциты), распределяются неравномерно. Такая врожденная гетерохромия считается вариантом нормы и не представляет никакой опасности для здоровья глаз и зрения. Это всего лишь индивидуальная анатомическая особенность, придающая человеку неповторимую и запоминающуюся внешность.

Стоит отметить, что гетерохромия радужки часто воспринимается как своеобразная "изюминка" во внешности человека. Многие считают ее привлекательной и уникальной чертой, добавляющей образу особый шарм и индивидуальность. Существуют даже цветные линзы, которые искусственно создают эффект разноцветных глаз - для тех, кто мечтает о такой особенности. Кирилл Светлаков Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед, врач-офтальмолог, офтальмохирург

Когда стоит насторожиться

Однако не всегда гетерохромия является безобидной врожденной особенностью. В некоторых случаях, изменение цвета радужной оболочки может быть связано с различными заболеваниями (или же травмами) глаза. Приобретенная гетерохромия, то есть изменение цвета радужки, произошедшее в течение жизни, требует особого внимания и обращения к врачу-офтальмологу.

Гетерохромия может быть следствием целого ряда различных причин.

Воспалительных заболеваний радужной оболочки (иридоциклиты, увеиты). Воспаление может приводить к изменению пигментации радужки.

Травм глаза. Механические повреждения глаза могут вызывать кровоизлияния и изменения цвета радужной оболочки.

Опухолей глаза. Новообразования в области радужной оболочки могут приводить к нарушению ее пигментации.

Синдрома Горнера. Это неврологическое заболевание, которое может вызывать нарушение иннервации глаза и изменение вследствие этого цвета радужки.

Глаукомы. Некоторые виды глаукомы могут сопровождаться изменением цвета радужной оболочки.

Приема некоторых лекарственных препаратов. Длительное использование определенных лекарств может влиять на пигментацию радужки.

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