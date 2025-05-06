Почему аутоиммунные заболевания чаще встречаются у женщин

Аутоиммунные заболевания — это когда иммунитет перестает различать «свой-чужой» и начинает разрушать собственные клетки. И почти каждый из диагнозов, принадлежащих к этому классу, чаще получают именно женщины. Причина — не одна. Это комплекс. И у него физиологическая, гормональная и генетическая подоплека, о которой в беседе с «‎Рамблером» рассказала Маргарита Гончаренко, врач-гинеколог, эндокринолог.

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Системная красная волчанка, тиреоидит Хашимото, ревматоидный артрит, склеродермия, целиакия, первичный билиарный цирроз — все они входят в список аутоиммунных заболеваний. У женщин они встречаются в среднем в три–десять раз чаще, чем мужчины.

Иммунитет у женщин работает иначе

Женская иммунная система мощнее мужской — это эволюционно логично: ей приходится защищать не только себя, но и возможного будущего ребенка. Такая сверхбдительность — палка о двух концах. С одной стороны, женщины быстрее справляются с инфекциями, с другой — этот же иммунитет чаще «перегревается» и начинает атаковать собственные ткани.

Виноваты гормоны

Эстрогены напрямую регулируют работу иммунных клеток. Они усиливают как врожденный, так и адаптивный иммунный ответ. Хорошо это или плохо — вопрос контекста.

«Эстрогены — это топливо для иммунной системы. Но при наличии предрасположенности, они же усиливают воспаление, включая хроническое. Именно поэтому мы видим всплески аутоиммунных заболеваний в периоды гормональных качелей: подростковый возраст, беременность, послеродовый период, перименопауза», — объясняет врач-гинеколог.

Есть и обратный эффект: при беременности аутоиммунное воспаление часто замирает — иммунитет временно «усыпляется», чтобы не атаковать плод. А вот после родов он включается с новой силой.

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Генетика: лишняя Х-хромосома

Х-хромосома содержит множество генов, связанных с иммунной регуляцией. У женщин их две, у мужчин — одна. И хотя одна из Х-хромосом у женщин «отключается» в процессе инактивации, этот процесс не идеален. К тому же, мутации в генах, отвечающих за иммунную регуляцию (например, HLA-DRB1), чаще выявляются у женщин.

«Часть генов все равно экспрессируется с обеих Х-хромосом. Это повышает риск гиперреакции иммунной системы», — добавляет Гончаренко.

Стресс как триггер и усилитель

Эмоциональное выгорание, нарушение сна, резкие изменения уровня кортизола — все это может запускать аутоиммунные реакции. Женщины чаще находятся в состоянии хронического стресса, особенно в репродуктивном возрасте: беременность, материнство, работа, нагрузка, недосып. Это фон, на котором любой сбой может превратиться в болезнь.

Женщин чаще диагностируют

Один из факторов, о котором редко говорят: женщины чаще обращаются к врачам при появлении первых симптомов — усталости, ломоты, субфебрильной температуры, кожных высыпаний. Мужчины, как правило, приходят позже, на более тяжелой стадии. Это тоже влияет на статистику.

Что с этим делать?

Полностью предотвратить аутоиммунное заболевание нельзя. Но можно отложить его проявление или контролировать течение. Все начинается с внимательного отношения к себе.

«Если у вас хроническая усталость, боли в суставах, скачет температура, появились кожные изменения — это не просто "переутомление". Это может быть сигнал, что иммунитет вышел из-под контроля», — подчеркивает Маргарита Гончаренко.

Дальше — по алгоритму: иммунограмма, маркеры воспаления, проверка на скрытые инфекции, гормоны щитовидной железы и консультация профильного специалиста. Аутоиммунные болезни — не приговор. Сегодня существуют иммуносупрессоры, биологическая терапия, точечные препараты. Но ключ — в ранней диагностике и системном подходе. Особенно, если вы женщина. И в частности — если в роду были подобные диагнозы.

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