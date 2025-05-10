Что чаще всего травмируют россияне в майские праздники

На майских праздниках россияне чаще всего получают ожоги и травмы спины, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Николай Кондырев. По его словам, чаще всего это связано с ДТП, алкогольным опьянением, активным отдыхом и работой на даче.

Специалист поставил на первое место раны и ссадины, получаемые в результате работы с инструментами вроде болгарок, топоров и ножей. Иногда после работы с циркулярными пилами пациентам приходится ампутировать пальцы.

«На втором месте ожоги от мангалов, костров, горячего угля или кипятка. Третья — травмы спины и суставов из-за неправильной нагрузки (копка грядок, неправильный перенос тяжестей). Также часто люди жалуются на черепно-мозговые травмы, ушибы и переломы при падениях с лестниц, низких крыш, деревьев или неудачных прыжков со ступенек», — уточнил собеседник издания.

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