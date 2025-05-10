Побочные эффекты «Оземпика» могут вырасти на 350%

Тревожные данные: побочные эффекты препаратов Ozempic и Wegovy могут вырасти на 350%
Шокирующие данные: побочные эффекты Ozempic и Wegovy могут увеличиться на 350%. Узнайте о рисках популярных препаратов для похудения и реальных историях пациентов.
Новые статистические данные британского регулятора лекарственных средств MHRA вызывают серьезное беспокойство. Количество сообщений о побочных эффектах от популярных препаратов для похудения и лечения диабета 2 типа может увеличиться в 4,5 раза по сравнению с 2023 годом - с 1592 до 7200 случаев за 2024 год.
Основные тревожные симптомы, о которых сообщают пациенты:
- Паралич желудка (гастропарез)
- Кишечная непроходимость
- Сильная рвота и вздутие живота
- Образование тромбов
- Нарушения сердечного ритма
Реальные истории пациентов
59-летняя Карен Коу испытала на себе тяжелые последствия приема Mounjaro (аналога Ozempic): "Ощущение, будто меня разрывают ножом изнутри". После первых же инъекций у нее появились сильные головные боли, спазмы и внутреннее кровотечение, а через неделю врачи диагностировали "массивные тромбы".
Как работают эти препараты?
Действующее вещество семаглутид имитирует гормон GLP-1, который:
- Подает в мозг сигнал о насыщении
- Замедляет процесс пищеварения
- Снижает выработку сахара печенью
Статистика по странам:
- США: более 200 смертей с возможной связью с препаратом
- Великобритания: 82 смертельных случая под наблюдением
- 2780 зарегистрированных побочных эффектов только за первые 5 месяцев 2024 года
Реакция производителей
Фармацевтическая компания Eli Lilly, производитель Mounjaro, заявляет: "Безопасность пациентов - наш главный приоритет". В официальных инструкциях указаны возможные желудочно-кишечные побочные эффекты, но регуляторы подчеркивают, что многие тяжелые реакции пока не имеют подтвержденной причинно-следственной связи.
Рекомендации экспертов
- Не начинать прием без консультации с врачом
- Тщательно взвесить риски и преимущества
- Немедленно обращаться за помощью при тревожных симптомах
- Использовать только официальные препараты по рецепту
Перспективы регулирования
MHRA продолжает мониторинг ситуации, но пока не вводит ограничений на применение этих препаратов. Эксперты прогнозируют возможное ужесточение правил назначения и усиленный контроль за пациентами, принимающими GLP-1 агонисты.
Вывод: Несмотря на доказанную эффективность для снижения веса и контроля диабета, препараты группы GLP-1 требуют осторожного подхода и тщательного медицинского наблюдения. Пациентам следует быть особенно внимательными к любым необычным симптомам и не заниматься самолечением.