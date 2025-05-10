Побочные эффекты «Оземпика» могут вырасти на 350%

Шокирующие данные: побочные эффекты Ozempic и Wegovy могут увеличиться на 350%. Узнайте о рисках популярных препаратов для похудения и реальных историях пациентов.

Новые статистические данные британского регулятора лекарственных средств MHRA вызывают серьезное беспокойство. Количество сообщений о побочных эффектах от популярных препаратов для похудения и лечения диабета 2 типа может увеличиться в 4,5 раза по сравнению с 2023 годом - с 1592 до 7200 случаев за 2024 год.

Основные тревожные симптомы, о которых сообщают пациенты:

Паралич желудка (гастропарез)

Кишечная непроходимость

Сильная рвота и вздутие живота

Образование тромбов

Нарушения сердечного ритма

Реальные истории пациентов

59-летняя Карен Коу испытала на себе тяжелые последствия приема Mounjaro (аналога Ozempic): "Ощущение, будто меня разрывают ножом изнутри". После первых же инъекций у нее появились сильные головные боли, спазмы и внутреннее кровотечение, а через неделю врачи диагностировали "массивные тромбы".

Как работают эти препараты?

Действующее вещество семаглутид имитирует гормон GLP-1, который:

Подает в мозг сигнал о насыщении Замедляет процесс пищеварения Снижает выработку сахара печенью

Статистика по странам:

США: более 200 смертей с возможной связью с препаратом

Великобритания: 82 смертельных случая под наблюдением

2780 зарегистрированных побочных эффектов только за первые 5 месяцев 2024 года

Реакция производителей

Фармацевтическая компания Eli Lilly, производитель Mounjaro, заявляет: "Безопасность пациентов - наш главный приоритет". В официальных инструкциях указаны возможные желудочно-кишечные побочные эффекты, но регуляторы подчеркивают, что многие тяжелые реакции пока не имеют подтвержденной причинно-следственной связи.

Рекомендации экспертов

Не начинать прием без консультации с врачом Тщательно взвесить риски и преимущества Немедленно обращаться за помощью при тревожных симптомах Использовать только официальные препараты по рецепту

Перспективы регулирования

MHRA продолжает мониторинг ситуации, но пока не вводит ограничений на применение этих препаратов. Эксперты прогнозируют возможное ужесточение правил назначения и усиленный контроль за пациентами, принимающими GLP-1 агонисты.

Вывод: Несмотря на доказанную эффективность для снижения веса и контроля диабета, препараты группы GLP-1 требуют осторожного подхода и тщательного медицинского наблюдения. Пациентам следует быть особенно внимательными к любым необычным симптомам и не заниматься самолечением.