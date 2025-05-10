Инфекционист предупредила о риске вспышки кори

Инфекционист Екатерина Кулова прокомментировала вспышку кори в США и рассказала о том, есть ли риск повторения ситуации в России. Ее слова передает в своем Telegram-канале представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов.

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В частности, за океаном корь бушует в восьми штатах и уже успела унести жизни нескольких человек. Екатерина Кулова отметила, что, хоть эпидемия разворачивается и далеко от Нижегородской области, однако вирус чрезвычайно летуч, а для его проникновения даже необязателен прямой контакт с заболевшим.

Подхватить его могут в основном непривитые люди. Симптоматика проявляется лишь через 2–3 недели и выражается в виде сыпи, которая идет по телу сверху вниз.

Отмечается, что помочь в борьбе с болезнью может вакцинация. Также в столице Приволжья есть программа диагностики антител IgG к вирусу.

Ранее сообщалось, что ком волос в 3 килограмма вытащили хирурги из живота юной нижегородки.

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