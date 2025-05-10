Как понять, что человек скоро умрет

Никто не может точно знать, когда наступит смерть, однако существуют симптомы, которые могут сигнализировать о скорой гибели человека. «Вечерняя Москва» узнала у врача — терапевта-кардиолога Андрея Кондрахина, какие признаки указывают на приближающуюся смерть.

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Один из признаков скорой смерти у человека, который страдает от какого-либо хронического заболевания, — это угасание функций организма, рассказал специалист.

— Существует такое понятие как «ожидаемая смерть». Специалисты по результатам анализов могут понимать, что человек медленно угасает и его болезнь необратима. Организм изнашивается. Однако мы не может точно сказать, когда это произойдет. Но даже пациенты, которые долгое время болеют, могут уйти очень внезапно, — отметил Кондрахин.

Также у человека может быть диагностирована полиорганная недостаточность — это постепенный отказ нескольких систем организма, который приводит к скорой смерти, продолжил терапевт.

— При полиорганной недостаточности у человека в результате длительно протекающей хронической болезни легких сердца или почек начинают расти ферменты. Организм не справляется, происходят сбои в системах. Анализы показывают, что клетки начинают гибнуть. Полиорганная недостаточность указывает на то, что организм уже не сможет справиться с этой ситуацией. Однако даже в этом случае специалист не сможет точно сказать, когда человек умрет, — пояснил собеседник «ВМ».

Однако если мы видим резкое улучшение лабораторных показателей у хронически больного человека, то это может сигнализировать об отказе какого-то органа, сообщил врач:

— Тогда уже невозможно определить достоверную информацию о его состоянии. Это также является признаком приближающейся смерти.

По словам специалиста, самый верный признак скорой кончины — агония.

— Это стопроцентный маркер того, что человек скоро умрет. Однако агония может быть очень короткой или отсутствовать вовсе.

А вот при инфаркте миокарда можно точно определить, что человек скоро умрет, считает кардиолог.

— Если у человека произошел острый инфаркт, то в анализах можно увидеть маркеры повреждения миокарда, при повышении которых можно сказать, что у человека высокая вероятность умереть. Серьезное поражение сердца в результате инфаркта сигнализирует о скором фатальном исходе, — объяснил Кондрахин.

Кроме того, у организма есть такой механизм как «система адаптации», который еще не изучен, добавил врач.

— В некоторых случаях люди, которые, на наш взгляд, должны уже покинуть этот мир, резко выздоравливают. А в другом случае из-за действий данного механизма совершенно здоровый человек может резко погибнуть. Система адаптации у каждого индивидуальная. Состояние человека может ухудшиться за несколько часов и привести к необратимым изменениям, — заверил доктор.

Стоит при этом отметить, что у здорового человека невозможно определить приближающуюся смерть, подчеркнул терапевт.

— Это было бы замечательно, если бы существовали признаки скорой смерти у здорового человека. Но на сегодняшний день их нет. Мы можем определить скорую кончину у тяжелобольных людей, а у здоровых это сделать невозможно, — заключил врач.

Кондрахин также рассказал «ВМ», что видят люди во время клинической смерти. Он сообщил, что во время клинической смерти мозг человека продолжает функционировать и резко реагирует на происходящую ситуацию.