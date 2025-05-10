Девушка заболела синдромом Лайелла после приема обезболивающих

Врачи диагностировали 28-летней девушке из Тюмени редкий синдром Лайелла после того, как она выпила обезболивающие препараты.

Как пишет «КП», по рассказу самой девушки, который приводит издание, перед сном она выпила несколько таблеток популярных обезболивающих. Проснулась Мария уже с сильнейшей болью и зудом на коже головы.

Синдром Лайелла - это тяжелая аллергическая реакция всего организма, которая вызывает обширные поражения кожи и слизистых оболочек. В тяжелых случаях это заболевание имеет летальность до 65-70%.

Затем, как отмечает девушка, ее тело начало быстро покрываться многочисленными язвами и высыпаниями, а губы сильно опухли. При этом температура поднялась до 39 градусов.

Марию на скорой увезли в больницу, там ей диагностировали синдром Лайелла. В результате аллергической реакции лицо и тело девушки изменились до неузнаваемости. Ей было больно есть и пить, состояние оценивалось как критическое.

Медики предполагают, что именно обезболивающие препараты спровоцировали необычную реакцию иммунной системы.

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