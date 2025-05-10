Волгоградские доктора освоили инновационные операции на сосудах ног

Врачи сердечно-сосудистого отделения Волгоградской областной клинической больницы № 1 уже провели более 20 инновационных гибридных операций, объединяющих открытые и эндоваскулярные методы для восстановления кровообращения в нижних конечностях.

Как сообщает Облздрав, гибридная операция включает несколько этапов: удаление атеросклеротической бляшки или тромба, а также последующую пластику и стентирование поверхностной бедренной артерии.

Главное преимущество этой методики – проведение всех этапов в рамках одной операции под одним наркозом. Это позволяет быстрее добиться положительного результата и значительно сократить период восстановления.

Недавно из больницы был выписан пациент, успешно перенесший такую операцию. Его беспокоили сильные боли в левой ноге и трофическая язва на пятом пальце стопы, осложненные прогрессирующим сахарным диабетом. Благодаря гибридному вмешательству хирургам удалось полностью восстановить кровоток и сохранить функцию конечности, несмотря на сложную клиническую картину.