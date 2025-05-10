В Москве заработали шесть флагманских центров экстренной помощи. Как сообщили в департаменте здравоохранения, благодаря их появлению средняя скорость оказания такой помощи выросла в полтора раза. На счету новых центров уже более 586 тысяч спасенных жизней, более 100 тысяч операций. Что же изменилось для пациентов и самих медиков?

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По принципу триажа

Чтобы понять это, проследим путь пациента, которого скорая помощь везет, например, с инфарктом миокарда. Машина еще в пути, но в центре уже знают ФИО и предварительный диагноз больного. По его электронной медкарте врачи видят, какими болезнями он страдает, есть ли на что-то аллергия, возможные дополнительные риски. Скорая подъезжает и автоматически поднимается шлагбаум, распахиваются ворота в отапливаемый тамбур центра. Мелочь?

"Не скажите, - говорит врач скорой помощи Ирина Трифонова. - Выгружаешь пациента, а сверху ни дождь не каплет, ни снег не сыплет... К тому же во всех флагманах просторные приемные отделения: сколько машин не подойдет, в очередь с больными выстраиваться не приходится".

Путь пациента из машины по принципу триажа определяют три линии, нарисованные на полу. Красная - самая короткая, ведет прямо в противошоковое отделение.

"К нам поступают самые тяжелые больные, - рассказал "РГ" завотделением флагманского центра больницы имени Буянова Сергей Раутбарт. - С инфарктами и инсультами, пострадавшие в ДТП, с желудочно-кишечным кровотечением... Полная диагностика и все необходимое для стабилизации состояния каждому проводится не более чем за два часа. Причем все делается по принципу врач к пациенту. Для этого многофункциональная кровать оснащена ИВЛ, приборами для измерения давления, сатурации, частоты пульса, температуры - все показатели тут же выводятся на экран, чтобы врач сразу видел их. Рентген - мобильный, причем для того, чтобы сделать снимок, пациента не нужно даже приподнимать - достаточно вставить кассету внутрь кровати, - отмечает врач. - Рядом с противошоковым залом установлена тяжелая техника. КТ, например, показывает те же 128 срезов, что и аппарат прежнего поколения, но сейчас к каждому срезу привязано множество программ, с помощью которых видны заболевания, которые врачи прежде не видели - инфаркты, миокардиты, кардиопатия... И все это экономит время, от которого часто зависит жизнь человека".

В распоряжении врачей девять суперсовременных операционных. В гибридной с больным могут работать сразу несколько бригад - травматологи, хирурги, сердечно-сосудистые хирурги, специалисты по лучевой диагностике и другие.

"Это просто космос! Невероятный опыт", - оценил после операции Игорь Парфенов, сам хирург и главврач больницы имени Вересаева, где открылся первый флагман.

В желтую зону направляют пациентов средней тяжести: с аппендицитом, панкреатитом, болью в животе, в пояснице, неврологическими болями и другими заболеваниями.

"И здесь тоже очень комфортно и все под рукой", - рассказывает медсестра Екатерина Панина.

Зеленая зона предназначена для так называемых легких больных, но и они получают помощь не больше чем за два часа. Рядом со смотровой для них - кабинеты хирурга, травматолога, уролога, гинеколога, лора, офтальмолога, проктолога. По соседству - отделение краткосрочного пребывания, в котором больной может находиться до суток, когда за ним нужно понаблюдать.

Четырехэтажное здание флагмана с основным корпусом связано теплым переходом - по нему после оказания экстренной помощи пациентов переводят в профильные отделения.

Стандарты одни для всех

Флагманские центры больниц имени Вересаева, Буянова, Боткина, Филатова и в Склифе - новостройки. И только один - в Первой градской им. Пирогова - расположен в реконструированном корпусе 70-х годов прошлого века. Но все они работают по единым стандартам. Везде тот же принцип триажа, то же оборудование.

Вы довольны обновлением старого корпуса?" - поинтересовалась корреспондент "РГ" у главврача Пироговки Ильдара Хайруллина.

И услышала:

"Флагман получился потрясающий. В нем реализованы все принципы московского здравоохранения, а также принципы человеколюбия, которые завещал основатель нашей клиники - князь Дмитрий Голицын. Это видно буквально от входа - посмотрите, как открываются двери, как тепловая завеса защищает помещение первого этажа, какие удобные туалеты, как расположены кулеры, чтобы люди не искали, где можно попить воды".

Клиника на колесах

Успех работы флагманов в немалой степени зависит и от работы скорой помощи. Эта служба считается одной из лучших в мире. "На экстренный вызов ее врачи прибывают в среднем за 10,6 минуты, а на все вызовы, включая неотложные, за 13,4 минуты", - привел недавно цифры мэр Москвы Сергей Собянин. Для того чтобы эта служба действовала еще эффективнее, эксперты Московской скорой помощи вместе с Горьковским автозаводом разработали инновационный автомобиль скорой помощи на базе "Газели NN". Первые 80 машин с 1 мая уже заступили на дежурство.

В новой же "Газели", говорят врачи, каждая деталь продумана с учетом потребностей медиков и пациентов. Салон стал просторнее - врач и фельдшер теперь могут стоять в полный рост. Удобнее теперь и носилки, а благодаря поворотно-складным креслам и продуманной системе креплений подойти к больному можно с любой стороны.

А еще - улучшенное освещение, увеличенное количество мест хранения. Словом, все что превращает машину в нужный момент из транспортного средства в настоящую клинику на колесах.

Кстати

Лучше узнать о работе скорой помощи москвичи могут, прокатившись на запущенном на Арбатско-Покровской линии метро уникальном тематическом поезде, посвященном этой службе. В его вагонах можно увидеть портреты врачей, фельдшеров, диспетчеров и водителей, которые спасают горожан, а также уникальную аппаратуру, которой оснащен автомобиль скорой, рассмотреть содержимое оранжевого чемоданчика, с которым приходит доктор по вызову "103", и многое другое.