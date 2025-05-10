Директор зоопарка пережил 16 укусов ядовитой змеи ради создания лекарства

Американец Джим Харрисон, который руководит зоопарком рептилий в штате Кентукки, едва не стал жертвой одной из своих подопечных — мамбы Джеймсона. Это был уже 16-й раз, когда ядовитая змея напала на директора зоопарка. Как ему удалось выжить и почему он вообще работает с этими змеями — далее в материале.

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Как мужчине удалось выжить

Укус мамбы Джеймсона очень опасен. Если человеку вовремя не помочь, он может умереть в течение часа, сообщило издание WKYT.

После укуса мужчине резко стало плохо. Он попросил отвезти его в соседний город за противоядием.

Он выпил пять флаконов антидота. Затем его на вертолёте увезли в больницу.

Что было дальше

Директор зоопарка пролежал в больнице три дня в отделении интенсивной терапии.

Первые двое суток он провёл на аппарате ИВЛ.

По словам мужчины, периодически его тело пронзала невыносимая боль.

Зачем мужчина разводит опасных змей

Самка мамбы Джеймсона укусила директора зоопарка, когда тот пытался скрестить её с самцом.

Мужчина рассказал, что разводит этих змей специально, чтобы создать на основе их яда безопасный аналог опиоидов.

Он уверен, что такие лекарства будут эффективно снимать боль, но не вызовут привыкания.

Иногда роковым может стать укус даже не очень опасной змеи.

Так произошло с сотрудником Московского зоопарка, который решил покормить подвязочную змею, а та напала на него.

Укусы такой змеи для людей обычно не смертельны, но работник скончался за 5 минут. Почему — читайте здесь.