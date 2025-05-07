О вреде сахара говорят часто, но не всегда объясняют, что именно происходит в организме. Повышенный уровень глюкозы в крови вызывает так называемую гликацию – процесс, при котором сахар соединяется с белками в тканях. Особенно уязвимы белки в стенках сосудов.

Сначала страдают мелкие капилляры: в глазах, почках, нервных окончаниях. Это может привести к снижению зрения, онемению или покалыванию в стопах, ухудшению чувствительности. Если нарушение уровня сахара сохраняется, в процесс вовлекаются и крупные сосуды. Это повышает риск инфаркта, инсульта и развития атеросклероза.

Какая норма холестерина в крови

Важно понимать, что такие последствия возможны при значительном и длительном превышении нормы сахара в крови – выше 11,1 ммоль/л, что соответствует уже стадии сахарного диабета. Поэтому регулярный контроль уровня глюкозы и профилактика – ключ к сохранению здоровья сосудов.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.