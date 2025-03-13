Холестерин – важный элемент, участвующий в построении клеточных мембран, синтезе гормонов и витамина D. Однако его повышенный уровень может стать фактором риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Именно поэтому врачи рекомендуют контролировать уровень холестерина в крови.

Однако общий холестерин сам по себе – не самый информативный показатель. Дело в том, что он включает разные фракции, среди которых есть как «полезный» (липопротеины высокой плотности – ЛПВП), так и «вредный» (липопротеины низкой плотности – ЛПНП) холестерин. Именно ЛПНП считается основным фактором риска, так как он может откладываться на стенках сосудов, образуя атеросклеротические бляшки.

Норма холестерина зависит от возраста, пола и состояния здоровья человека, но в среднем считается, что уровень ЛПНП должен быть ниже 3 ммоль/л, а ЛПВП – выше 1 ммоль/л для мужчин и 1,2 ммоль/л для женщин.

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Если уровень ЛПНП повышен, это повод пересмотреть питание, образ жизни и, при необходимости, обсудить с врачом возможные меры для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.