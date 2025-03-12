Высокое артериальное давление (гипертония) – это состояние, при котором кровь с повышенной силой давит на стенки сосудов. Если давление постоянно превышает нормальные показатели (120/80 мм рт. ст.), это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая заболевания сердца, инсульт и повреждение почек.

Артериальное давление зависит от двух основных факторов: силы, с которой сердце качает кровь, и состояния кровеносных сосудов. Когда сосуды сужаются или теряют эластичность, сердцу приходится работать активнее, чтобы протолкнуть кровь. Это приводит к увеличению давления.

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Высокое давление часто протекает без явных симптомов, но иногда может сопровождаться головной болью, головокружением, шумом в ушах и чувством усталости. Именно поэтому его называют «тихим убийцей» – человек может долго не замечать проблемы, пока не столкнется с осложнениями.

Регулярный контроль давления, здоровый образ жизни и своевременное лечение помогают держать гипертонию под контролем и предотвращать опасные последствия. Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Ольга Помойнецкая.