Современный ритм жизни заставляет нас искать способы выглядеть моложе и дольше сохранять здоровье. Но часто мы не замечаем, что сами ускоряем старение, не обращая внимания на три главных фактора.

Недосып

Сон – это время, когда организм восстанавливается, а кожа обновляется. Недостаток сна снижает выработку коллагена, из-за чего кожа теряет упругость и быстрее покрывается морщинами. Кроме того, нехватка сна повышает уровень кортизола – гормона стресса, который разрушает эластин и делает лицо уставшим.

Сахар

Любовь к сладкому отражается не только на фигуре, но и на состоянии кожи. Избыток сахара запускает процесс гликации – когда молекулы сахара соединяются с коллагеном и эластином, делая их жесткими и ломкими. В результате кожа теряет эластичность, появляются морщины и тусклый цвет лица.

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Хронический стресс

Постоянное напряжение разрушает организм на клеточном уровне. Стресс приводит к выработке кортизола, который снижает защитные функции кожи, провоцирует воспаления и ускоряет появление морщин.

Регулярный сон, сбалансированное питание и умение справляться со стрессом – главные союзники молодости.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Ольга Помойнецкая.