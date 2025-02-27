О вреде сахара знают все: он провоцирует скачки уровня глюкозы, перегружает поджелудочную железу и негативно сказывается на сосудах. Поэтому многие стараются ограничить его потребление или заменить альтернативными подсластителями. Однако некоторые из них оказываются даже вреднее обычного сахара.

Мальтодекстрин

Этот углевод часто встречается в спортивном питании, детских смесях, соусах и снеках. Хотя он используется как загуститель и источник энергии, его гликемический индекс выше, чем у сахара – до 180 против 100. Это означает, что мальтодекстрин вызывает резкий скачок уровня глюкозы в крови, что особенно опасно для людей с диабетом и инсулинорезистентностью.

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Кукурузный сироп

Популярный ингредиент в газировке, выпечке и полуфабрикатах. Он содержит высокий процент фруктозы, которая быстрее и агрессивнее воздействует на печень, способствуя накоплению жира и развитию жирового гепатоза. Кроме того, избыток кукурузного сиропа в рационе связан с повышенным риском ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Полный отказ от сахара – не всегда гарантия здоровья, если в рационе остаются скрытые и еще более вредные ингредиенты. Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.