Сушеный чеснок против свежего: что полезнее

Сушеный чеснок удобен в использовании: не нужно чистить, резать, измельчать, а хранится он намного дольше свежего. Но сохраняет ли он свою пользу?

При термической обработке и сушке чеснок теряет значительную часть своих полезных свойств. Исследования показывают, что больше половины фенольных соединений исчезает, а вместе с ними уменьшается антиоксидантная активность. Также разрушается главный компонент свежего чеснока – аллицин, обладающий мощным противомикробным и противовоспалительным действием. Именно он придает чесноку специфический аромат и делает его природным антисептиком.

Однако сушеный чеснок не совсем бесполезен. В нем сохраняются важные минералы: цинк, магний, селен и йод, которые поддерживают иммунитет, работу щитовидной железы и нервной системы.

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Если важны антибактериальные и антиоксидантные свойства, лучше выбирать свежий чеснок. А если нужен удобный способ добавить вкус и некоторые полезные вещества в еду – сушеный чеснок вполне подойдет.

Подробнее о пользе чеснока рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.