Изжога – неприятное жжение в груди, которое возникает из-за попадания желудочного сока в пищевод. Часто она появляется после плотного обеда, употребления острой или жирной пищи, а также при стрессе. Вместо того чтобы сразу тянуться за аптечными средствами, попробуйте натуральный способ облегчения симптомов – имбирный чай.

Имбирь обладает мощными противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Также он стимулирует выработку пищеварительных ферментов, помогая пище быстрее проходить через желудок и предотвращая ее застой.

Какие продукты помогут кишечнику работать лучше

Чтобы приготовить чай, очистите и нарежьте тонкими ломтиками небольшой кусочек свежего имбиря и залейте его горячей водой. Дайте настояться 10 минут.

Подробнее о пользе имбиря при изжоге рассказал в своем видео врач Сергей Длин.