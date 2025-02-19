Чтобы кишечник работал правильно, ему необходимы клетчатка и пищевые волокна. Они не только стимулируют пищеварение, но и помогают выводить токсины, нормализуют микрофлору и предотвращают запоры.

Главные помощники в этом процессе – овощи, зелень и цельнозерновые продукты. Овощи, особенно капуста, морковь, свекла и кабачки, богаты клетчаткой, способствующей мягкому очищению кишечника. Листовая зелень, такая как шпинат, петрушка и укроп, улучшает перистальтику и поддерживает баланс полезных бактерий.

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Также важную роль играют бобовые: чечевица, фасоль, нут. Они не только содержат пищевые волокна, но и являются источником растительного белка, способствующего насыщению и поддержке здоровья кишечника. Дополнить рацион можно отрубями, семенами льна и кисломолочными продуктами, которые помогут поддерживать комфортное пищеварение.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Ольга Помойнецкая.