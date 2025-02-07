Витамины и минералы играют важную роль в поддержании здоровья, но чтобы они действительно приносили пользу, важно правильно их принимать. На усвоение нутриентов влияет не только их дозировка, но и время приема, сочетание с другими веществами и даже еда, с которой они употребляются.

Витамин D3 необходим для здоровья костей, иммунитета и гормонального баланса. Он относится к жирорастворимым витаминам, а значит, лучше усваивается при употреблении с жирами. Оптимальное время приема – во время завтрака или обеда, если в рационе есть масло, авокадо, орехи или жирная рыба.

Омега-3 – это полиненасыщенные жирные кислоты, которые поддерживают работу сердца, мозга и суставов. Их лучше принимать вместе с пищей, содержащей жиры, например, с орехами или рыбой. Омега-3 чувствительны к температуре, поэтому капсулы нельзя разжевывать и хранить в теплом месте.

Какой витамин поможет сохранить эластичность сосудов

Магний участвует в работе нервной системы и мышц, помогает расслабляться и нормализует сон. Он лучше усваивается вечером, поэтому его часто рекомендуют принимать за 30-60 минут до сна. Магний несовместим с кальцием при одновременном приеме, так как они конкурируют за усвоение.

Подробнее о том, как правильно принимать витамины, рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.