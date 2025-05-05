Здоровый сон начинается с правильного засыпания. В норме человек должен погружаться в сон в течение 10-20 минут.

Это позволяет пройти все стадии сна, включая глубокую фазу, в которой вырабатываются важные гормоны: мелатонин и гормон роста. Но если засыпание занимает больше 30-40 минут, фазы сна становятся менее качественными и более поверхностными.

Существует простая дыхательная техника, которая помогает расслабить нервную систему и быстрее погрузиться в сон. Нужно лечь на спину, закрыть глаза и начать дыхание по следующей схеме: медленно вдохнуть через нос за 4 секунды, задержать дыхание на 7 секунд и затем плавно выдохнуть через рот в течение 8 секунд.

Простое упражнение, которое помогает сохранить ясность ума

Такая техника снижает возбуждение центральной нервной системы, увеличивает концентрацию углекислого газа в крови и помогает телу быстрее перейти в режим сна.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.