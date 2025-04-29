Регулярная тренировка мозга так же важна, как физическая активность. Чтобы поддержать ясность мышления, улучшить концентрацию и снизить риск возрастных заболеваний, таких как деменция и болезнь Альцгеймера, стоит включить в свой ежедневный распорядок простые нейроупражнения.

Одно из таких упражнений одновременно задействует координацию и внимание. Для его выполнения понадобится лист бумаги. Нарисуйте слева небольшой круг, справа обведите свою ладонь, в центре поставьте короткую горизонтальную черту, а внизу – еще один круг.

Теперь левой рукой непрерывно обводите пальцем верхний левый круг, а правой рукой последовательно выполняйте три действия: хлопок по изображению ладони, затем удар ребром ладони по центральной черте, и в конце – стукните кулаком по нижнему кругу. Повторяйте несколько раз подряд.

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Такие упражнения стимулируют нейронные связи, улучшают память и помогают сохранять ясность ума на протяжении многих лет.

Подробнее о том, как выполнять это упражнение рассказал в своем видео врач Сергей Длин.