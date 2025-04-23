Постоянная усталость, ощущение разбитости с утра, отсутствие бодрости даже после кофе – эти симптомы знакомы многим. Часто их списывают на стресс, нехватку витаминов или возраст. Но причина может быть глубже – в нарушении работы щитовидной железы.

Когда щитовидка вырабатывает недостаточно гормонов, обмен веществ замедляется. Клетки получают меньше энергии, и организм начинает экономить ресурсы. Появляется зябкость, даже в теплом помещении, отеки, сухость кожи, выпадение волос и прибавка в весе – при этом уровень активности падает.

Почему храп может быть симптомом серьезного нарушения

Все эти признаки могут указывать на гипотиреоз – состояние, при котором снижается функция щитовидной железы. Чтобы исключить или подтвердить диагноз, достаточно сдать анализы на гормоны ТТГ, Т3 и Т4.

Ранняя диагностика поможет избежать осложнений и вернуть себе энергию без бесконечных чашек кофе.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.