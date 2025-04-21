Если человек во сне регулярно храпит, а затем на несколько секунд затихает – это может быть не просто особенность дыхания, а признак синдрома обструктивного апноэ сна. При таком состоянии дыхание периодически останавливается на 10 секунд и дольше, иногда – до полутора минут.

Во время паузы мозг не получает достаточного количества кислорода, что увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. У людей с апноэ чаще наблюдаются проблемы с сердцем, скачки давления, быстрая утомляемость и повышенный риск инсульта.

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Распространенные меры лечения включают снижение веса и использование специального аппарата – СИПАП (CPAP), который помогает поддерживать ровное дыхание во сне. Назначением и подбором устройства занимается врач-сомнолог или пульмонолог.

Если храп сопровождается длительными паузами в дыхании, не стоит откладывать визит к специалисту.

Подробнее об этом рассказал своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.