Лишний вес влияет не только на давление и суставы – эти последствия хорошо известны. Есть и менее очевидные, но не менее серьезные риски.

Во-первых, усталость после сна. Часто это связано с синдромом обструктивного апноэ – нарушением дыхания во сне. Из-за лишнего веса дыхательные пути частично перекрываются, человек периодически перестает дышать, и мозг не получает достаточно кислорода. В результате – постоянная сонливость и ощущение разбитости.

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Во-вторых, избыточная масса тела повышает риск развития онкологических заболеваний. Особенно это касается органов желудочно-кишечного тракта, включая кишечник и печень.

Наконец, существует социальный аспект: по ряду исследований, избыточный вес может снижать шансы при трудоустройстве. Работодатели склонны воспринимать таких кандидатов как менее активных и подверженных заболеваниям.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.