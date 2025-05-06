Можно ли замедлить процесс старения на клеточном уровне

Скорость старения задается не свечками на торте, а тем, как работают клетки. Могут ли они восстанавливаться? Производят ли энергию? Способны ли утилизировать повреждения? На эти вопросы медицина сегодня знает ответы, которыми в беседе с «‎Рамблером» рассказала Ирина Кострыгина, нутрициолог, парамедик.

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Старение — это не просто морщины. Это накопление повреждений в ДНК, снижение функции митохондрий, увеличение количества воспалительных молекул, нарушенный баланс процессов регенерации и разрушения. Все это приводит к тому, что ткани теряют функциональность, а системы — устойчивость.

«Если говорить просто, старение — это когда организм все чаще начинает работать в режиме “почини как-нибудь” вместо “сделай хорошо”», — объясняет специалист.

Как можно реально повлиять на этот процесс?

Начнем с главного — митохондрии. Это энергетические станции клеток. Они вырабатывают АТФ — топливо для всех процессов в организме. Когда митохондрии работают с перебоями, клетка не может нормально выполнять свои функции: хуже делится, хуже утилизирует отходы, быстрее погибает.

«Для здоровья митохондрий нужна физическая нагрузка. Ежедневно. Это не про убиться на тренировке. Это про то, чтобы дать телу кислород. Без него митохондрия не выработает АТФ — молекулу энергии. Все. На этом разговор о молодости можно заканчивать», — говорит Кострыгина.

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Аутофагия: как почистить клетку?

С возрастом в теле накапливаются так называемые «зомби»-клетки — те, что утратили функциональность, но не разрушились. Они продолжают выделять воспалительные медиаторы, мешают другим клеткам работать, и именно они ассоциированы со многими возрастными заболеваниями. Механизм, который должен их утилизировать — аутофагия.

«Аутофагия активируется в паузах между приемами пищи. Именно поэтому интервальное голодание в формате 16/8 — это не диета, а стратегия. В этот период организм получает сигнал: разбираем старое, убираем лишнее», — поясняет эксперт.

Почему нужны нутриенты?

Организму нужны конкретные молекулы, чтобы процессы регенерации и детоксикации шли без сбоев. Один из ключевых элементов — магний: участвует более чем в 300 ферментативных реакциях, включая производство ДНК, работу мышц и нервной системы.

«Большинство людей в дефиците по магнию. Особенно те, кто пьет кофе, живет в стрессе и плохо спит. А это почти все. Анализы и дневник питания — единственный способ понять, где вы находитесь. Без базы никакие добавки не работают», — подчеркивает парамедик.

Отдельно стоит сказать про омега-3 жирные кислоты. Они противодействуют хроническому воспалению — процессу, который сильно ускоряет старение.

«Мы точно не добираем омегу с пищей. Это не гипотеза, а факт, подтвержденный анализами. Индекс омега в идеале должен быть выше восьми, а у большинства — в районе трех–четырех. Это хроническое провоспалительное состояние, которое ускоряет все возрастные изменения», — говорит Кострыгина.

Что является основой метаболизма?

Сон — это не отдых, это биохимический сервис. Нарушение циркадных ритмов напрямую снижает продукцию мелатонина, нарушает работу иммунной системы, увеличивает инсулинорезистентность.

«Никакой мелатонин в таблетке не заменит нормальный сон в темноте с 23:00 до 7:00. Он не просто не заменит — он не работает так, как свой собственный гормон. Все, что не синхронизировано со светом и тьмой, ведет к сбоям на уровне клетки», — поясняет врач.

Подводя итог: замедлить клеточное старение можно. Но не за счет «детоксов», коллагеновых шотов и капельниц. И уж точно не за счет крема с надписью anti-age. Реальное влияние на клеточное старение требует другой скорости, другой логики и других инструментов. Это про биохимию, метаболизм и регулярные, четко выверенные действия.

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