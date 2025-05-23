Доктор медицинских наук назвал три опасности огромной груди

Три опасности огромной груди в хирургии
Маммопластика является одной из самых популярных операций в пластической хирургии. Однако в погоне за привлекательной зоной декольте многие пациентки не знают меры. Пластические хирурги рекомендуют отказаться от внушительных объемов в пользу аккуратных естественных форм, ведь лишний объем в зоне декольте может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян назвал "Рамблеру" три опасности огромной груди.
Болевые ощущения
Угрозы чрезмерно большой груди затрагивают не только эстетический аспект, но и серьезно влияют на физическое и психологическое здоровье женщины, предупреждает эксперт. Первая и одна из самых распространенных опасностей — это постоянная боль в спине, шее и плечах. Гигантский вес груди, значительно превышающий физиологическую норму, создает колоссальную нагрузку на позвоночник. Мышцы спины постоянно находятся в напряжении, пытаясь компенсировать перевес. Это приводит к развитию сколиоза, остеохондроза, межпозвоночных грыж и хронических болей.
Женщина вынуждена постоянно сутулиться, чтобы снизить нагрузку, что формирует неправильную осанку и может спровоцировать головные боли, вызванные напряжением мышц шеи и затылка. Ограниченная подвижность приводит к депрессии и снижению самооценки, парадоксально ухудшая и без того проблемное положение. Лечение таких заболеваний может затянуться на годы и потребовать серьезных финансовых вложений, включая дорогостоящую физиотерапию и медикаментозную терапию.
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Нарушение осанки
Огромная грудь неизбежно приводит к сутулости. Постоянное давление на грудную клетку может спровоцировать ее деформацию, изменение формы ребер и искривление позвоночника. Это не только эстетически непривлекательно, но и серьезно влияет на работу внутренних органов, в частности, легких и сердца. Нарушение дыхательных процессов может привести к развитию одышки, хронической усталости и снижению физической выносливости. Деформация грудной клетки может потребовать длительного и сложного лечения, вплоть до хирургического вмешательства. Даже после коррекции осанки, следы деформации могут остаться.
Проблемы кожи и молочных желез
Под тяжестью огромной груди кожа растягивается, теряет эластичность и упругость, что приводит к образованию растяжек (стрий), которые очень сложно, а порой и невозможно, устранить полностью. Кроме того, постоянное трение и давление могут вызывать раздражение кожи, дерматиты и даже инфекционные заболевания. Вдобавок, из-за перерастяжения тканей молочные железы теряют свою форму, провисают и деформируются. Это может привести к развитию мастопатии, образованию кист и других заболеваний молочных желез, повышая риск развития рака груди. Уход за такой кожей требует значительных усилий и финансовых затрат, использование специализированной косметики и регулярные визиты к дерматологу.
Маммопластика — серьезная операция, требующая взвешенного подхода и обдуманного решения. Погоня за чрезмерным увеличением груди может привести к серьезным и необратимым последствиям для здоровья. Выбор размера имплантатов должен осуществляться совместно с врачом, учитывая индивидуальные особенности организма и анатомические данные пациентки, с целью достижения наиболее естественного и безопасного результата.