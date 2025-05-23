Доктор медицинских наук назвал три опасности огромной груди

Маммопластика является одной из самых популярных операций в пластической хирургии. Однако в погоне за привлекательной зоной декольте многие пациентки не знают меры. Пластические хирурги рекомендуют отказаться от внушительных объемов в пользу аккуратных естественных форм, ведь лишний объем в зоне декольте может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян назвал "Рамблеру" три опасности огромной груди.

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Болевые ощущения

Угрозы чрезмерно большой груди затрагивают не только эстетический аспект, но и серьезно влияют на физическое и психологическое здоровье женщины, предупреждает эксперт. Первая и одна из самых распространенных опасностей — это постоянная боль в спине, шее и плечах. Гигантский вес груди, значительно превышающий физиологическую норму, создает колоссальную нагрузку на позвоночник. Мышцы спины постоянно находятся в напряжении, пытаясь компенсировать перевес. Это приводит к развитию сколиоза, остеохондроза, межпозвоночных грыж и хронических болей. Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Женщина вынуждена постоянно сутулиться, чтобы снизить нагрузку, что формирует неправильную осанку и может спровоцировать головные боли, вызванные напряжением мышц шеи и затылка. Ограниченная подвижность приводит к депрессии и снижению самооценки, парадоксально ухудшая и без того проблемное положение. Лечение таких заболеваний может затянуться на годы и потребовать серьезных финансовых вложений, включая дорогостоящую физиотерапию и медикаментозную терапию.

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Нарушение осанки

Огромная грудь неизбежно приводит к сутулости. Постоянное давление на грудную клетку может спровоцировать ее деформацию, изменение формы ребер и искривление позвоночника. Это не только эстетически непривлекательно, но и серьезно влияет на работу внутренних органов, в частности, легких и сердца. Нарушение дыхательных процессов может привести к развитию одышки, хронической усталости и снижению физической выносливости. Деформация грудной клетки может потребовать длительного и сложного лечения, вплоть до хирургического вмешательства. Даже после коррекции осанки, следы деформации могут остаться. Тигран Алексанян Пластический хирург, доктор медицинских наук

Проблемы кожи и молочных желез

Под тяжестью огромной груди кожа растягивается, теряет эластичность и упругость, что приводит к образованию растяжек (стрий), которые очень сложно, а порой и невозможно, устранить полностью. Кроме того, постоянное трение и давление могут вызывать раздражение кожи, дерматиты и даже инфекционные заболевания. Вдобавок, из-за перерастяжения тканей молочные железы теряют свою форму, провисают и деформируются. Это может привести к развитию мастопатии, образованию кист и других заболеваний молочных желез, повышая риск развития рака груди. Уход за такой кожей требует значительных усилий и финансовых затрат, использование специализированной косметики и регулярные визиты к дерматологу.