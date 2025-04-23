Влияние гормонов на климакс и остеопороз
Женский организм бывает особенно подвержен влиянию гормонов, стресса и других факторов в связи с особенными процессами. В период болезней, менопаузы и климакса очень важно следить за своим здоровьем и не упускать тревожные сигналы, наблюдать за своим состоянием. О том, как справиться с таким этапом рассказала "Рамблеру" эндокринолог Милана Цибираева.
Этапы климакса
С возрастом у женщин начинает происходить постепенное угасание функции яичников, что неизменно сопровождается снижением уровня эстрогенов. Этот процесс является абсолютно физиологичным и носит название климактерий (климактерический период, климакс).
Климактерический период наступает в среднем в возрасте 50-53 лет и состоит из следующих фаз:
- пременопауза - период от появления первых климактерических симптомов до последней самостоятельной менструации;
- менопауза - последняя самостоятельная менструация, обусловленная функцией яичников;
- перименопауза - период, объединяющий пременопаузу и 1-й год после менопаузы;
- постменопауза - период после наступления менопаузы.
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Критическое состояние при климаксе
Несмотря на закономерность возникающих изменений, у части женщин климакс сопровождается патологическим состоянием: климактерическим синдромом, характеризующимся нервно-психическими, вегетативно-сосудистыми и обменно-трофическими расстройствами.
К одним из поздних проявлений данного синдрома относится постменопаузальный остеопороз — метаболическое заболевание скелета, характеризующееся снижением костной массы, нарушением структуры костной ткани и, как следствие, возникновением переломов при минимальной травме (падении с высоты собственного роста, чихании, кашле, подъёме тяжестей и т. д.). Всё дело в том, что эстрогены поддерживают баланс между остеокластами (клетки, разрушающие кость) и остеобластами (клетки, которые строят кость).
При снижении эстрогенов активность остеокластов возрастает, что, в совокупности с возрастными изменениями в виде возникающего дефицита витамина D, нарушением всасывания кальция в кишечнике, повышением уровня паратиреоидного гормона, приводит к разрушению костной ткани.
Важный фактор риска: остеопороз
По статистике, в России в возрасте 50 лет и старше остеопороз выявляется у 34% женщин, а остеопения — у 43%. Согласно данным Международного общества остеопороза, каждая третья, а в странах с высокой продолжительностью жизни — каждая вторая женщина старше 50 лет имеет перелом, связанный с остеопорозом.
Чтобы избежать развития заболевания, необходимо заботиться о здоровье костей уже с 25–30-летнего возраста, ведь именно в этот период происходит пик набора костной массы.
В дальнейшем, до 35–40 лет, костная масса остаётся практически неизменной, после чего начинает постепенно уменьшаться. В период пери- и постменопаузы потеря костной массы составляет примерно 0,7–1% в год.
Важно понимать, что климакс — это не заболевание, а новый, интересный этап жизни. Соблюдение принципов здорового образа жизни: сбалансированное питание, потребление продуктов, богатых кальцием, и препаратов витамина D, дозированная физическая активность, а в некоторых случаях — менопаузальная гормональная терапия, помогут прожить этот этап так же активно, как и предыдущие.