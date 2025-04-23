Влияние гормонов на климакс и остеопороз

Женский организм бывает особенно подвержен влиянию гормонов, стресса и других факторов в связи с особенными процессами. В период болезней, менопаузы и климакса очень важно следить за своим здоровьем и не упускать тревожные сигналы, наблюдать за своим состоянием. О том, как справиться с таким этапом рассказала "Рамблеру" эндокринолог Милана Цибираева.

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Этапы климакса

С возрастом у женщин начинает происходить постепенное угасание функции яичников, что неизменно сопровождается снижением уровня эстрогенов. Этот процесс является абсолютно физиологичным и носит название климактерий (климактерический период, климакс). Цибираева Милана Леонидовна Эндокринолог, сети клиник "Семейная"

Климактерический период наступает в среднем в возрасте 50-53 лет и состоит из следующих фаз:

пременопауза - период от появления первых климактерических симптомов до последней самостоятельной менструации;

менопауза - последняя самостоятельная менструация, обусловленная функцией яичников;

перименопауза - период, объединяющий пременопаузу и 1-й год после менопаузы;

постменопауза - период после наступления менопаузы.

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Критическое состояние при климаксе

Несмотря на закономерность возникающих изменений, у части женщин климакс сопровождается патологическим состоянием: климактерическим синдромом, характеризующимся нервно-психическими, вегетативно-сосудистыми и обменно-трофическими расстройствами.

К одним из поздних проявлений данного синдрома относится постменопаузальный остеопороз — метаболическое заболевание скелета, характеризующееся снижением костной массы, нарушением структуры костной ткани и, как следствие, возникновением переломов при минимальной травме (падении с высоты собственного роста, чихании, кашле, подъёме тяжестей и т. д.). Всё дело в том, что эстрогены поддерживают баланс между остеокластами (клетки, разрушающие кость) и остеобластами (клетки, которые строят кость). Цибираева Милана Леонидовна Эндокринолог, сети клиник "Семейная"

При снижении эстрогенов активность остеокластов возрастает, что, в совокупности с возрастными изменениями в виде возникающего дефицита витамина D, нарушением всасывания кальция в кишечнике, повышением уровня паратиреоидного гормона, приводит к разрушению костной ткани.

Важный фактор риска: остеопороз

По статистике, в России в возрасте 50 лет и старше остеопороз выявляется у 34% женщин, а остеопения — у 43%. Согласно данным Международного общества остеопороза, каждая третья, а в странах с высокой продолжительностью жизни — каждая вторая женщина старше 50 лет имеет перелом, связанный с остеопорозом. Цибираева Милана Леонидовна Эндокринолог, сети клиник "Семейная"

Чтобы избежать развития заболевания, необходимо заботиться о здоровье костей уже с 25–30-летнего возраста, ведь именно в этот период происходит пик набора костной массы.

В дальнейшем, до 35–40 лет, костная масса остаётся практически неизменной, после чего начинает постепенно уменьшаться. В период пери- и постменопаузы потеря костной массы составляет примерно 0,7–1% в год.