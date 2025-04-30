Изжога – это не просто неприятные ощущения, а результат химической реакции, происходящей на слизистой оболочке пищевода. В желудке человека среда кислая, что является физиологической нормой. При этом слизистая пищевода адаптирована к щелочной среде и не защищена от агрессивного воздействия кислоты.

Когда желудочное содержимое попадает обратно в пищевод (происходит рефлюкс), кислотная среда раздражает слизистую оболочку, вызывая ее воспаление. Если такие эпизоды случаются часто, слизистая не успевает восстанавливаться и очищаться (механизм клиренса), что приводит к ее хроническому воспалению.

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Возникающее при этом жжение – это не что иное, как химический ожог тканей пищевода, который и ощущается нами как изжога. Регулярные эпизоды требуют медицинского внимания, чтобы не допустить развития более серьезных проблем со здоровьем.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Ольга Помойнецкая.