Чем полезен лавровый лист для пищеварения: видео
Лавровый лист – знакомая приправа, которая есть почти на каждой кухне. Но помимо характерного аромата, он обладает и полезными свойствами.
В народной медицине лавровый лист используют как мягкое спазмолитическое средство – он помогает снять спазмы гладкой мускулатуры, в том числе кишечника, и облегчает пищеварение.
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Также лавровый лист улучшает вкус блюд, снижает газообразование и может применяться как вспомогательное средство при расстройствах пищеварения. Важно помнить: специя не является лекарством и не заменяет полноценную терапию, но в составе рациона может оказывать легкое поддерживающее действие.
Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Ольга Помойнецкая.