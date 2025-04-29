Дефицит витамина А – распространенная проблема, которая влияет на многие системы организма. Наиболее характерные симптомы связаны с ухудшением состояния глаз: сухость, покраснение, слезотечение на холоде, светобоязнь, а в тяжелых случаях – «куриная слепота» или полная потеря зрения.

Недостаток витамина А отражается и на состоянии кожи. Появляется гиперкератоз (так называемая «гусиная кожа»), выраженная сухость (генерализованный ксероз), шелушение и трещины. Одежда часто покрывается мелкими чешуйками от шелушения кожи.

Также страдают слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, что приводит к ухудшению пищеварения и снижению общего иммунитета. В тяжелых случаях возможно развитие лейкоплакии – опасных изменений слизистых оболочек.

Как распознать дефицит цинка

При появлении таких симптомов рекомендуется обратиться к врачу и провести диагностику для своевременной коррекции дефицита.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Машкина Ксения.