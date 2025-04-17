Цинк – важный микроэлемент, участвующий в работе иммунной системы, поддержании здоровья кожи, волос и ногтей. Его дефицит часто остается незамеченным, но организм подает сигналы.

Одни из первых признаков – ломкость ногтей и истончение структуры волос. Волосы становятся сухими, ломкими, кончики начинают сечься.

Ослабленный иммунитет – еще один тревожный сигнал. Если вы простужаетесь по 5-6 раз в год, долго восстанавливаетесь, часто сталкиваетесь с осложнениями вроде ангины или бронхита – это может быть связано с нехваткой цинка.

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Также дефицит может проявляться через кожу: воспаления, акне и раздражения. Цинк обладает выраженным антиоксидантным действием и помогает снижать уровень воспаления в организме.

При подозрении на дефицит важно не ставить диагноз самостоятельно, а обратиться к врачу и сдать анализы.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.