Многие опасные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Человек может чувствовать себя хорошо, пока болезнь незаметно разрушает организм. Именно поэтому регулярная профилактическая диагностика играет ключевую роль в сохранении здоровья и продлении жизни.

Анализ на уровень глюкозы

Помогает обнаружить сахарный диабет на начальном этапе, предотвратить сосудистые осложнения и сохранить качество жизни.

Как распознать ранние симптомы сердечной недостаточности

Анализ на уровень холестерина

Он важен для оценки риска развития атеросклероза – основного фактора инфарктов, инсультов и гипертонии.

Общий анализ крови

Позволяет заподозрить инфекции, анемию, аутоиммунные процессы, болезни крови и даже онкологические изменения.

Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Татьяна Жукова.