Три анализа, которые помогают выявить опасные болезни на ранней стадии: видео
Многие опасные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Человек может чувствовать себя хорошо, пока болезнь незаметно разрушает организм. Именно поэтому регулярная профилактическая диагностика играет ключевую роль в сохранении здоровья и продлении жизни.
Анализ на уровень глюкозы
Помогает обнаружить сахарный диабет на начальном этапе, предотвратить сосудистые осложнения и сохранить качество жизни.
Как распознать ранние симптомы сердечной недостаточности
Анализ на уровень холестерина
Он важен для оценки риска развития атеросклероза – основного фактора инфарктов, инсультов и гипертонии.
Общий анализ крови
Позволяет заподозрить инфекции, анемию, аутоиммунные процессы, болезни крови и даже онкологические изменения.
Подробнее об этом рассказала в своем видео врач Татьяна Жукова.