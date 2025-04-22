Некоторые симптомы, которые мы склонны списывать на усталость или погоду, могут быть сигналами сердечной недостаточности. Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание.

Одышка при минимальной нагрузке

Если после подъема всего на пару этажей вы начинаете тяжело дышать и вам требуется несколько минут, чтобы восстановиться – это может говорить о слабой работе сердца.

Постоянно холодные руки и стопы

Когда сердечно-сосудистая система не справляется, нарушается кровообращение в капиллярах. В результате конечности мерзнут, даже в теплом помещении.

Почему храп может быть симптомом серьезного нарушения

Синюшность губ

Еще один тревожный сигнал – губы становятся не розовыми, а синеватыми. Это говорит о недостатке кислорода в крови и серьезной степени сердечной недостаточности.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Александр Шишонин.