Как комплексно лечить близорукость: мнение врача

Многие пытаются исправить зрение упражнениями для глаз и витаминами, полагая, что этого достаточно для улучшения ситуации. Однако такой подход зачастую оказывается неэффективным. Врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков рассказал "Рамблеру", почему только комплексный метод лечения близорукости является необходимым условием для достижения реальных результатов.

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Почему мы теряем зрение

Для начала важно понять природу близорукости. Это заболевание обычно развивается из-за неправильной формы глазного яблока, когда световые лучи фокусируются не непосредственно на сетчатке, а перед ней. В результате объекты на расстоянии становятся нечеткими. Основные причины близорукости (или миопии) — генетическая предрасположенность, недостаток света и чрезмерная зрительная нагрузка, которая приводит к усталости глаз. Кирилл Светлаков Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед, врач-офтальмолог, офтальмохирург

Традиционные методы коррекции

Наиболее распространенными методами коррекции близорукости являются очки и контактные линзы. Эти методы позволяют временно улучшить зрение, однако не решают основную проблему. Очки и линзы лишь изменяют путь света, направляя его так, чтобы он правильно фокусировался на сетчатке. Поэтому развитие миопии может продолжаться, если не предпринять дополнительных мер.

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Упражнения для глаз

Существуют множество упражнений для глаз, которые обещают улучшить зрение и снизить напряжение. Например, всем известна такая техника как «20-20-20» - когда человек делает перерыв каждые 20 минут работы с гаджетами и 20 секунд смотрит на объект на расстоянии 20 футов. Однако хотя эти методы могут помочь снять усталость, они не оказывают влияния на физическую форму глаза или его структуру. Поэтому полагаться на такие упражнения, особенно при серьезной близорукости, может быть неэффективно. Кирилл Светлаков Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед, врач-офтальмолог, офтальмохирург

Витамины и питание

Существует мнение, что определенные витамины и минералы могут помочь улучшить зрение, например, витамины A, C, E и омега-3. Это действительно важно для поддержания общего здоровья, однако простое употребление витаминов не способно улучшить зрение или остановить развитие близорукости. Исследования показывают, что определенные питательные вещества могут поддерживать здоровье сетчатки, но они не могут улучшить функциональность глазного яблока.

Комплексный подход к лечению

Вот почему для эффективного лечения близорукости необходим исключительно комплексный подход. И он, помимо всего вышеперечисленного, должен включить ряд других факторов. Прежде всего важно регулярно посещать офтальмолога для проверки состояния зрения. Раннее выявление изменений в остроте зрения поможет лучше контролировать прогрессирование близорукости. Кирилл Светлаков Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед, врач-офтальмолог, офтальмохирург

Займитесь оптимизацией рабочего пространства. Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо освещено.

Избегайте чрезмерной нагрузки на глаза, особенно при работе с гаджетами.

Не забывайте защищать глаза от ультрафиолетовых лучей с помощью качественных солнечных очков и соблюдать режим отдыха. Это поможет предотвратить развитие других заболеваний глаз, которые могут усугубить проблемы со зрением.

Регулярная физическая активность полезна не только для общего здоровья, но и способствует улучшению кровообращения и обмена веществ, что положительно сказывается на состоянии глаз.

Забота о зрении — это не только моментальная помощь, но и постоянный процесс, который требует систематического и всестороннего подхода.