Пять заболеваний, при которых привычные препараты опасны

Самолечение стало нормой современного общества: интернет, советы знакомых и популярные статьи часто заменяют полноценную консультацию у врача. Однако, как заявила врач-терапевт Елена Трускова в беседе с «‎Рамблером», даже привычные препараты могут оказаться опасными, если у человека есть определенные хронические заболевания.

Пять заболеваний, при которых привычные препараты опасны
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«Любой препарат, будь то БАД, травяной сбор или популярное обезболивающее, может оказывать разное влияние на организм в зависимости от имеющихся заболеваний. Пациенту важно понимать, что одно и то же лекарство может быть спасением для одного человека и риском для другого. Подбор терапии должен учитывать индивидуальные особенности организма, а не только общие рекомендации», – отмечает специалист.

1. Бронхиальная астма

При астме некоторые препараты могут вызвать обострение симптомов или даже бронхоспазм.

К опасным относятся:

  • бета-блокаторы (например, атенолол, пропранолол). Они применяются при заболеваниях сердца и гипертонии, но у астматиков могут сужать бронхи, затрудняя дыхание.
  • нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) – ибупрофен, аспирин, диклофенак. У некоторых пациентов эти лекарства вызывают спазм бронхов.

При астме важно сообщать врачу о заболевании перед назначением препаратов. В случае боли или воспаления предпочтительнее использовать парацетамол или НПВП под контролем специалиста.

2. Желчекаменная болезнь

Некоторые препараты, стимулирующие выработку желчи, могут вызвать движение камней, что приведет к приступу боли.

Среди них:

  • препараты, содержащие желчь – Аллохол, Холензим.
  • растительные желчегонные средства – Холосас, Берберин.
«При наличии камней в желчном пузыре следует избегать желчегонных средств без назначения врача. Они могут спровоцировать закупорку протоков, что нередко приводит к экстренной операции», – предупреждает врач.

Если у вас камни в желчном пузыре, любые желчегонные препараты можно принимать только после консультации с гастроэнтерологом и проведения УЗИ.

3. Мочекаменная болезнь

Неправильно подобранные препараты могут способствовать образованию камней в почках.

Следует избегать:

  • препаратов, содержащих щавелевую кислоту, так как она участвует в образовании оксалатов.
  • некоторых мочегонных средств, которые могут усиливать обезвоживание и концентрацию мочи, способствуя росту камней.
  • добавок кальция, если у пациента склонность к образованию фосфатных камней.

Перед приемом добавок и препаратов, влияющих на обмен веществ в почках, обязательно проконсультируйтесь с нефрологом и сдайте анализ мочи на состав камней.

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4. Гастрит

Некоторые препараты способны усугублять воспаление желудка, приводя к обострениям и даже к язвам.

Особенно опасны:

  • нестероидные противовоспалительные средства (НПВП) (ибупрофен, кеторол), так как они повреждают слизистую желудка.
  • кортикостероиды (например, преднизолон) при длительном применении могут провоцировать язвы.
  • аспирин, который раздражает слизистую и может вызвать желудочное кровотечение.
«Людям с гастритом и язвенной болезнью стоит избегать бесконтрольного приема НПВП. Если такие препараты необходимы, их назначают в сочетании с ингибиторами протонной помпы, которые защищают слизистую», – подчеркивает Трускова.

При необходимости обезболивания безопаснее использовать парацетамол. Если прием НПВП неизбежен, их назначают с защитными препаратами (например, омепразолом).

5. Гипертиреоз

При гипертиреозе (избыточной выработке гормонов щитовидной железы) йодсодержащие препараты могут усилить симптомы.

Опасность представляют:

  • добавки и лекарства с йодом – они могут спровоцировать усиленную работу железы, ухудшив состояние пациента.
  • некоторые противоаритмические препараты (например, амиодарон), содержащие йод, могут нарушить баланс гормонов щитовидной железы.

При гипертиреозе крайне важно контролировать поступление йода в организм и не принимать добавки или лекарства с его содержанием без консультации эндокринолога.

«Лекарства нельзя подбирать по советам знакомых или интернет-статей. Даже безрецептурные препараты могут нанести вред, если не учитывать индивидуальные особенности организма», – резюмирует специалист.

Резюмируя вышесказанное: Многие привычные препараты, без которых трудно представить домашнюю аптечку, могут быть вредными при определенных заболеваниях. Перед началом приема любых новых лекарств, БАДов или даже витаминов важно проконсультироваться с врачом. Это позволит избежать осложнений и подобрать наиболее безопасную терапию с учетом вашего состояния.

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Елена Трускова