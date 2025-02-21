Пять заболеваний, при которых привычные препараты опасны

Самолечение стало нормой современного общества: интернет, советы знакомых и популярные статьи часто заменяют полноценную консультацию у врача. Однако, как заявила врач-терапевт Елена Трускова в беседе с «‎Рамблером», даже привычные препараты могут оказаться опасными, если у человека есть определенные хронические заболевания.

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«Любой препарат, будь то БАД, травяной сбор или популярное обезболивающее, может оказывать разное влияние на организм в зависимости от имеющихся заболеваний. Пациенту важно понимать, что одно и то же лекарство может быть спасением для одного человека и риском для другого. Подбор терапии должен учитывать индивидуальные особенности организма, а не только общие рекомендации», – отмечает специалист.

1. Бронхиальная астма

При астме некоторые препараты могут вызвать обострение симптомов или даже бронхоспазм.

К опасным относятся:

бета-блокаторы (например, атенолол, пропранолол). Они применяются при заболеваниях сердца и гипертонии, но у астматиков могут сужать бронхи, затрудняя дыхание.

(например, атенолол, пропранолол). Они применяются при заболеваниях сердца и гипертонии, но у астматиков могут сужать бронхи, затрудняя дыхание. нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) – ибупрофен, аспирин, диклофенак. У некоторых пациентов эти лекарства вызывают спазм бронхов.

При астме важно сообщать врачу о заболевании перед назначением препаратов. В случае боли или воспаления предпочтительнее использовать парацетамол или НПВП под контролем специалиста.

2. Желчекаменная болезнь

Некоторые препараты, стимулирующие выработку желчи, могут вызвать движение камней, что приведет к приступу боли.

Среди них:

препараты, содержащие желчь – Аллохол, Холензим.

– Аллохол, Холензим. растительные желчегонные средства – Холосас, Берберин.

«При наличии камней в желчном пузыре следует избегать желчегонных средств без назначения врача. Они могут спровоцировать закупорку протоков, что нередко приводит к экстренной операции», – предупреждает врач.

Если у вас камни в желчном пузыре, любые желчегонные препараты можно принимать только после консультации с гастроэнтерологом и проведения УЗИ.

3. Мочекаменная болезнь

Неправильно подобранные препараты могут способствовать образованию камней в почках.

Следует избегать:

препаратов, содержащих щавелевую кислоту , так как она участвует в образовании оксалатов.

, так как она участвует в образовании оксалатов. некоторых мочегонных средств , которые могут усиливать обезвоживание и концентрацию мочи, способствуя росту камней.

, которые могут усиливать обезвоживание и концентрацию мочи, способствуя росту камней. добавок кальция, если у пациента склонность к образованию фосфатных камней.

Перед приемом добавок и препаратов, влияющих на обмен веществ в почках, обязательно проконсультируйтесь с нефрологом и сдайте анализ мочи на состав камней.

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4. Гастрит

Некоторые препараты способны усугублять воспаление желудка, приводя к обострениям и даже к язвам.

Особенно опасны:

нестероидные противовоспалительные средства (НПВП) (ибупрофен, кеторол), так как они повреждают слизистую желудка.

(НПВП) (ибупрофен, кеторол), так как они повреждают слизистую желудка. кортикостероиды (например, преднизолон) при длительном применении могут провоцировать язвы.

(например, преднизолон) при длительном применении могут провоцировать язвы. аспирин, который раздражает слизистую и может вызвать желудочное кровотечение.

«Людям с гастритом и язвенной болезнью стоит избегать бесконтрольного приема НПВП. Если такие препараты необходимы, их назначают в сочетании с ингибиторами протонной помпы, которые защищают слизистую», – подчеркивает Трускова.

При необходимости обезболивания безопаснее использовать парацетамол. Если прием НПВП неизбежен, их назначают с защитными препаратами (например, омепразолом).

5. Гипертиреоз

При гипертиреозе (избыточной выработке гормонов щитовидной железы) йодсодержащие препараты могут усилить симптомы.

Опасность представляют:

добавки и лекарства с йодом – они могут спровоцировать усиленную работу железы, ухудшив состояние пациента.

– они могут спровоцировать усиленную работу железы, ухудшив состояние пациента. некоторые противоаритмические препараты (например, амиодарон), содержащие йод, могут нарушить баланс гормонов щитовидной железы.

При гипертиреозе крайне важно контролировать поступление йода в организм и не принимать добавки или лекарства с его содержанием без консультации эндокринолога.

«Лекарства нельзя подбирать по советам знакомых или интернет-статей. Даже безрецептурные препараты могут нанести вред, если не учитывать индивидуальные особенности организма», – резюмирует специалист.

Резюмируя вышесказанное: Многие привычные препараты, без которых трудно представить домашнюю аптечку, могут быть вредными при определенных заболеваниях. Перед началом приема любых новых лекарств, БАДов или даже витаминов важно проконсультироваться с врачом. Это позволит избежать осложнений и подобрать наиболее безопасную терапию с учетом вашего состояния.

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