Пять заболеваний, при которых привычные препараты опасны
Самолечение стало нормой современного общества: интернет, советы знакомых и популярные статьи часто заменяют полноценную консультацию у врача. Однако, как заявила врач-терапевт Елена Трускова в беседе с «Рамблером», даже привычные препараты могут оказаться опасными, если у человека есть определенные хронические заболевания.
«Любой препарат, будь то БАД, травяной сбор или популярное обезболивающее, может оказывать разное влияние на организм в зависимости от имеющихся заболеваний. Пациенту важно понимать, что одно и то же лекарство может быть спасением для одного человека и риском для другого. Подбор терапии должен учитывать индивидуальные особенности организма, а не только общие рекомендации», – отмечает специалист.
1. Бронхиальная астма
При астме некоторые препараты могут вызвать обострение симптомов или даже бронхоспазм.
К опасным относятся:
- бета-блокаторы (например, атенолол, пропранолол). Они применяются при заболеваниях сердца и гипертонии, но у астматиков могут сужать бронхи, затрудняя дыхание.
- нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) – ибупрофен, аспирин, диклофенак. У некоторых пациентов эти лекарства вызывают спазм бронхов.
При астме важно сообщать врачу о заболевании перед назначением препаратов. В случае боли или воспаления предпочтительнее использовать парацетамол или НПВП под контролем специалиста.
2. Желчекаменная болезнь
Некоторые препараты, стимулирующие выработку желчи, могут вызвать движение камней, что приведет к приступу боли.
Среди них:
- препараты, содержащие желчь – Аллохол, Холензим.
- растительные желчегонные средства – Холосас, Берберин.
«При наличии камней в желчном пузыре следует избегать желчегонных средств без назначения врача. Они могут спровоцировать закупорку протоков, что нередко приводит к экстренной операции», – предупреждает врач.
Если у вас камни в желчном пузыре, любые желчегонные препараты можно принимать только после консультации с гастроэнтерологом и проведения УЗИ.
3. Мочекаменная болезнь
Неправильно подобранные препараты могут способствовать образованию камней в почках.
Следует избегать:
- препаратов, содержащих щавелевую кислоту, так как она участвует в образовании оксалатов.
- некоторых мочегонных средств, которые могут усиливать обезвоживание и концентрацию мочи, способствуя росту камней.
- добавок кальция, если у пациента склонность к образованию фосфатных камней.
Перед приемом добавок и препаратов, влияющих на обмен веществ в почках, обязательно проконсультируйтесь с нефрологом и сдайте анализ мочи на состав камней.
Можно ли запивать таблетки газировкой
4. Гастрит
Некоторые препараты способны усугублять воспаление желудка, приводя к обострениям и даже к язвам.
Особенно опасны:
- нестероидные противовоспалительные средства (НПВП) (ибупрофен, кеторол), так как они повреждают слизистую желудка.
- кортикостероиды (например, преднизолон) при длительном применении могут провоцировать язвы.
- аспирин, который раздражает слизистую и может вызвать желудочное кровотечение.
«Людям с гастритом и язвенной болезнью стоит избегать бесконтрольного приема НПВП. Если такие препараты необходимы, их назначают в сочетании с ингибиторами протонной помпы, которые защищают слизистую», – подчеркивает Трускова.
При необходимости обезболивания безопаснее использовать парацетамол. Если прием НПВП неизбежен, их назначают с защитными препаратами (например, омепразолом).
5. Гипертиреоз
При гипертиреозе (избыточной выработке гормонов щитовидной железы) йодсодержащие препараты могут усилить симптомы.
Опасность представляют:
- добавки и лекарства с йодом – они могут спровоцировать усиленную работу железы, ухудшив состояние пациента.
- некоторые противоаритмические препараты (например, амиодарон), содержащие йод, могут нарушить баланс гормонов щитовидной железы.
При гипертиреозе крайне важно контролировать поступление йода в организм и не принимать добавки или лекарства с его содержанием без консультации эндокринолога.
«Лекарства нельзя подбирать по советам знакомых или интернет-статей. Даже безрецептурные препараты могут нанести вред, если не учитывать индивидуальные особенности организма», – резюмирует специалист.
Резюмируя вышесказанное: Многие привычные препараты, без которых трудно представить домашнюю аптечку, могут быть вредными при определенных заболеваниях. Перед началом приема любых новых лекарств, БАДов или даже витаминов важно проконсультироваться с врачом. Это позволит избежать осложнений и подобрать наиболее безопасную терапию с учетом вашего состояния.
Ранее мы рассказывали, как время суток влияет на эффективность лекарств.