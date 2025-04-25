Даже одна бессонная ночь влияет на организм: снижается концентрация, замедляется реакция, повышается уровень кортизола – гормона стресса. Хронический недосып приводит к гораздо более серьезным последствиям.

Долговременное нарушение сна повышает риск развития диабета, ожирения, болезней сердца и нарушений обмена веществ. Мозг начинает работать медленнее, ухудшается память, ослабевает иммунитет. Исследования показывают: постоянный дефицит сна увеличивает вероятность инсультов и инфарктов.

Особенно тревожна связь недосыпа с нейродегенеративными заболеваниями. При сне менее 6 часов в сутки мозг не успевает очищаться от токсинов – это повышает риск деменции и болезни Альцгеймера.

Как хронический стресс влияет на тело и пищеварение

Полноценный сон — важнейший ресурс восстановления. Чтобы поддерживать здоровье, работоспособность и молодость, взрослому человеку необходимо спать 7-9 часов каждую ночь.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.