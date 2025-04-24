Постоянный стресс влияет не только на нервную систему, но и на работу внутренних органов. Одной из первых страдает пищеварительная система. При хроническом напряжении возникают спазмы в желудочно-кишечном тракте, замедляется перистальтика кишечника, нарушается отток желчи. Это может приводить к запорам, дискомфорту, проблемам с микрофлорой и усвоением пищи.

Параллельно страдает и мышечная система. Под действием стресса тело словно «сжимается»: поднимаются плечи, напрягаются шея, спина и трапециевидные мышцы. Такое состояние может сохраняться на фоне общей усталости и тревожности.

Почему сон и кофе не помогают чувствовать себя бодро

Одним из способов снизить напряжение является восполнение дефицита магния. Этот микроэлемент помогает расслабить мышцы и поддерживает баланс в нервной системе. Его достаточный уровень положительно влияет не только на общее самочувствие, но и на работу пищеварительного тракта.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Олег Абакумов.