Как связаны ЖКТ и иммунитет: мнение врача

Частые эпизоды инфекционных заболеваний и длительный период восстановления после болезни может быть признаком снижения иммунитета. Чтобы решить проблему и усилить сопротивляемость организма к вирусам и бактериям очень часто приходится работать с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). О том, как правильно распознать проблемы "Рамблеру" рассказала гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

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Иммунитет и ЖКТ – где взаимосвязь

Наш кишечник является очень важным органом иммунной системы. Большая часть лимфоидных клеток находится именно в нём. Кроме того, кишечная микробиота оказывает значимое влияние на поддержание постоянства внутренней среды органа и сохранение кишечного барьера от агрессивной микрофлоры. Определённую роль для иммунитета играет и печень, поэтому лица с тяжелыми хроническими заболеваниями (цирроз, различные гепатиты в стадии декомпенсации и пр.) могут отмечать у себя низкую сопротивляемость инфекционным болезням. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Можно ли пить во время еды

Важные признаки проблем

Печень по своей сути является так называемым «немым» органом, потому что практически не проявляет симптомы болезни вплоть до запущенных стадий. Именно поэтому нужно самостоятельно оценивать её состояние. Для этого не реже одного раза в год проводят УЗИ брюшной полости. Из анализов стоит сдать общий анализ крови, АЛТ, АСТ, билирубин общий и фракции, общий белок, холестерин, ЩФ и ГГТП. Любое отклонение от нормы требует консультации гастроэнтеролога.

Проблемы с кишечником могут проявляться по-разному. Чаще всего это могут быть боли или дискомфорт в животе, неоформленный или полуоформленный стул, вздутие, урчание и др. Симптомы при этом обычно уменьшаются после дефекации или отхождения газов. Оценить состояние кишечника помогают копрограмма и анализ кала на фекальный кальпротектин. Для лиц старше сорока лет обязательна и колоноскопия. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Стабилизируем печень

При стеатозах печени, которые очень часто встречаются у пациентов с нарушением обмена веществ, хорошо работают препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты из расчёта 10-12 мг на один килограмм массы тела пациента.

В случае повышения трансаминаз (АЛТ, АСТ) могут быть использованы препараты на основе адеметионина, такие как гептрал, гептор и прочие. Длительность лечения — около месяца, далее проводится контроль анализа крови.

Большое значение для прогноза при стеатозах и стеатогепатитах играет коррекция режима и нормализация массы тела. Самым правильным вариантом будет привести размер талии «в норму». У женщин она должна быть менее 80 см, а у мужчин – до 94 см. Кардионагрузки должны быть ежедневными, но проходить под контролем самочувствия и возможных ограничений со стороны других органов и систем. Первая цель – семь-восемь тысяч шагов в сутки, далее активность можно очень плавно прибавлять. Оценить успехи можно благодаря множеству приложений по типу «Шагомера». Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Работа с кишечником

Стабилизация состояния кишечника должна начинаться с питания. Пищевые волокна способствуют поддержанию популяции полезных бактерий, поэтому в пищу стоит добавить такие продукты, как пшеничные отруби, морскую капусту, бобовые, свежие овощи, зелень, орехи и фрукты. Из круп будут полезны гречка, перловка, киноа и прочие. Приветствуется минимизация простых углеводов, таких как весь добавленный сахар, сладости, торты, пирожные, хлебобулочные изделия. Связано это с тем, что данные продукты в буквальном смысле кормят плохую флору нашего кишечника, поэтому употреблять их часто не стоит.

Иногда кишечник страдает из-за наличия так называемого синдрома избыточной проницаемости. Подтвердить его наличие помогает анализ кала на зонулин. Если опасение подтверждается, то чаще всего назначаются повторные курсы препаратов группы ребагита на основе ребамипида. Лечение проводится повторными курсами по 2-4 недели. Улучшить разнообразие кишечной микробиоты у людей с нормальной переносимостью лактозы помогают кисломолочные продукты короткого срока хранения, такие как кефир, ряженка, бифидок и другие. При желании можно готовить дома полезные йогурты с аптечными заквасками, такими как эвиталия, наринэ и другие. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Стабилизация состояния органов пищеварения улучшает не только общее самочувствие, но и укрепляет наш иммунитет. Для достижения максимального эффекта не стоит забывать о рациональном питании, использовании витаминов D, С и цинка, а еще о консультациях со специалистом.