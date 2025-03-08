Можно ли пить во время еды

Многие люди привыкли запивать еду. Есть мнение, что делать это нежелательно и даже опасно. Так ли это на самом деле? И существует ли безопасная доза, которая точно не навредит во время приёма пищи? Об этом "Рамблеру" рассказала гастроэнтеролог Вероника Корнилова.

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Механизм влияния воды на пищеварение

Прием любой жидкости, в том числе воды, не может не оказывать влияние на наше пищеварение, если происходит во время приёма пищи. Реализуется это сразу по нескольким механизмам. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Во-первых, концентрация кислоты в желудке будет тем ниже, чем больше жидкости мы употребим, потому что кислотность понижается с каждым новым сделанным глотком. Неизбежно хуже будет усваиваться белковая пища, потому что большое значение здесь играет фактический рН среды в желудке.

Во-вторых, усвоение рН-зависимых витаминов и микроэлементов, таких как железо, кальций, магний, витамины В9, В12 и др. будет значительно ухудшаться, а значит, со временем могут возникнуть реальные дефициты.

В-третьих, кислотность желудка влияет и на безопасность употребления пищи – менее агрессивный рН будет «пропускать» больше вредных микроорганизмов в кишечник, что неизбежно скажется на вероятности развития пищевого отравления и кишечных инфекций.

В-четвёртых, запуск панкреатических ферментов тоже будет страдать, потому что их активность зависит от рН среды. Даже достаточное количество ферментов может «не хватить», если они не будут активированы кислой средой желудка. Таким образом совершенно очевидно, что лишняя жидкость влияет на эффективность и безопасность нашего пищеварения.

Приём напитков – техника безопасности

Употреблять напитки можно, но большое значение играет их количество. Чем меньше жидкости, тем меньше ущерб для организма. Разумеется, отдельную категорию вредности составляют алкогольные напитки, их употребление особенно вредно из-за токсического эффекта этанола. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

От газированных напитков стоит отказаться полностью. Даже небольшое количество газа, попавшего в ЖКТ, ухудшает пищеварение и является причиной моторных нарушений. Даже на фоне хорошего самочувствия могут возникнуть такие проблемы, как отрыжка, изжога и тяжесть в верхней половине живота.

Если возникла жажда, то два-три глотка воды не окажут значимого вредного воздействия на ЖКТ. Совсем другое дело – привычка запивать еду на постоянной основе. Здесь однозначно речь только про вред.

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Кому стоит быть особенно осторожными с напитками

Вред избыточного употребления жидкости однозначен, но есть ситуации, когда это особенно нежелательно. Речь про пациентов с гипоацидными состояниями желудка, то есть про случаи, когда кислотность слишком низкая. В группе риска пациенты с атрофическим гастритом, а также лица, которые употребляют длительно препараты, подавляющие секрецию кислоты (омез, нольпаза, париет и так далее). Дефицит кислоты усугубляется ещё больше при приёме любой жидкости. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Повысить кислотность в таких ситуациях помогают препараты группы бетаин-пепсина. Он минимизирует проблему, усиливая эффективность пищеварения. Ферментные препараты на основе панкреатина более эффективны в виде минимикросфер или микротаблеток (креон, микразим и прочие). Разовая доза при погрешностях составляет обычно около 25 000 ЕД.