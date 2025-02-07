Как избежать дефицита витамина D зимой

Считается, что у многих людей зимой снижается уровень витамина D. Как понять, что есть дефицит, какие нормы нутриента и какие продукты помогут восполнить недостаток рассказала "Рамблеру" эксперт телеканала «Доктор», эндокринолог Дарья Ладыгина.

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Как заметить дефицит

По словам врача, у большинства россиян зимой снижается уровень витамина D, но проявляется только выраженный дефицит. И для многих важным будет вовремя его обнаружить, поскольку нехватка витамина D может отразиться не только на общем самочувствии, но и стать заметна и особенно вредна на фоне хронических болезней.

Незначительное снижение не будет иметь клинических проявлений. Тяжелый дефицит может протекать и с болевым синдромом в костях, и с повышенной потливостью. Нехватка витамина может оказывать влияние на общее самочувствие — снижение количества энергии, общая слабость. Дарья Ладыгина Эндокринолог

Ладыгина отметила, что следить за уровнем витамина D надо при соматических патологиях — например, почечной и печеночной недостаточности, нарушениях всасывания в кишечнике. Если вы не наблюдаетесь у врача по поводу этих проблем, то нет необходимости сдавать кровь на витамин D.

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Как предотвратить проблему

Уровень витамина D зависит от региона, где человек проживает. К примеру, даже летом в средней полосе России, если редко бывать на солнце, микроэлемент может вырабатываться в недостаточных количествах. Поэтому имеет смысл принимать витамин D в качестве профилактики.

Профилактический прием не приведет к каким то негативным последствиям, но точно предупредит развитие дефицита. Достаточно 1000 международных единиц в день. При этом витамин необязательно принимать с жирной пищей — сейчас он выпускается в такой форме, что его можно просто запить водой. Рыбий жир — такой же витамин D, только с более высокой концентрацией. Дарья Ладыгина Эндокринолог

Обращаемся к питанию

По словам Ладыгиной, витамин содержится в разных продуктах, в том числе в морской рыбе и яичном желтке, однако в пище его не слишком много. Для того, чтобы получить с продуктами питания, нужно, наверное, каждый день употреблять морскую рыбу, что непросто. Поэтому не стоит уповать на пищевые источники, только если это не продукты, искусственно обогащенные витамином D.