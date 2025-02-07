Как избежать дефицита витамина D зимой
Считается, что у многих людей зимой снижается уровень витамина D. Как понять, что есть дефицит, какие нормы нутриента и какие продукты помогут восполнить недостаток рассказала "Рамблеру" эксперт телеканала «Доктор», эндокринолог Дарья Ладыгина.
Как заметить дефицит
По словам врача, у большинства россиян зимой снижается уровень витамина D, но проявляется только выраженный дефицит. И для многих важным будет вовремя его обнаружить, поскольку нехватка витамина D может отразиться не только на общем самочувствии, но и стать заметна и особенно вредна на фоне хронических болезней.
Незначительное снижение не будет иметь клинических проявлений. Тяжелый дефицит может протекать и с болевым синдромом в костях, и с повышенной потливостью. Нехватка витамина может оказывать влияние на общее самочувствие — снижение количества энергии, общая слабость.
Ладыгина отметила, что следить за уровнем витамина D надо при соматических патологиях — например, почечной и печеночной недостаточности, нарушениях всасывания в кишечнике. Если вы не наблюдаетесь у врача по поводу этих проблем, то нет необходимости сдавать кровь на витамин D.
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Как предотвратить проблему
Уровень витамина D зависит от региона, где человек проживает. К примеру, даже летом в средней полосе России, если редко бывать на солнце, микроэлемент может вырабатываться в недостаточных количествах. Поэтому имеет смысл принимать витамин D в качестве профилактики.
Профилактический прием не приведет к каким то негативным последствиям, но точно предупредит развитие дефицита. Достаточно 1000 международных единиц в день. При этом витамин необязательно принимать с жирной пищей — сейчас он выпускается в такой форме, что его можно просто запить водой. Рыбий жир — такой же витамин D, только с более высокой концентрацией.
Обращаемся к питанию
По словам Ладыгиной, витамин содержится в разных продуктах, в том числе в морской рыбе и яичном желтке, однако в пище его не слишком много. Для того, чтобы получить с продуктами питания, нужно, наверное, каждый день употреблять морскую рыбу, что непросто. Поэтому не стоит уповать на пищевые источники, только если это не продукты, искусственно обогащенные витамином D.
Некоторые люди зимой ходят в солярии, чтобы восполнить дефицит витамина D, но это не всегда работает. Эффективнее принимать добавку к пище, а у солярия есть ограничения — например, процедура повышает риск рака кожи. А еще лучше всего следить за здоровьем вместе с проверенным специалистом, поскольку нехватку витамина D самостоятельно можно не отличить от другого дефицита других необходимых в организме элементов.