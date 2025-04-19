Женщина не обратила внимание на болезнь и узнала о смертельном диагнозе

Спортсменка Рейчел Фергюсон рассказала, как в 32 года узнала, что у нее развился рак кишечника четвертой стадии.

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Американка начала активно посещать спортзал с 20 лет и спустя время стала участницей соревнований по бодибилдингу. Женщина следила за здоровьем, периодически сдавала анализы.

Однажды результаты показали очень низкий уровень железа. Врач заявил об анемии. Спортсменка начала принимать назначенные ей препараты, но серьезно к диагнозу не отнеслась, и близким об этом не рассказывала.

«Это показалось совершенно нелогичным, так как я вообще не чувствовала себя плохо. Да, появилась усталость, но я готовилась к свадьбе и при этом работала. Затем я начала замечать странные изменения со стороны кишечника. Врач назначил обследование, хотя и сказал, что "скорее всего, ничего страшного нет"»‎, — вспоминает женщина.

Когда она пришла за результатами, то сразу же поняла по лицу специалиста, что "есть какая-то проблема".

«Сначала она не произнесла слово "рак". Но дала понять: то, что она увидела, развивалось и выглядело нехорошо. Я старалась не паниковать, мне назначили дополнительное обследование. Однако в конце концов диагноз был такой: рак кишечника четвертой стадии»‎, — рассказала Рейчел Daily Mail.

Судя по всему, заболевание развивалось больше года. Спортсменка не поверила своим ушам, восприняв диагноз как ошибку.

«Я выглядела здоровой, и планировала ребенка, а не химиотерапию»‎, — заявила она.

Женщина перенесла операцию на кишечнике, однако подозрительные образования обнаружились и в печени.

«Последующая химиотерапия оказала "зачищающий эффект". Пока все хорошо, мне повезло. Но важно понимать, что даже хорошая физическая форма, сила, правильное питание не делают человека неуязвимым. Эту историю я рассказала не для того, чтобы кого-то напугать, а чтобы люди прислушивались к своему организму. На ранней стадии можно решить любую проблему»‎, — выразила уверенность спортсменка.

Ранее врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова отметила, что анемия является характерным симптомом для одной из форм рака толстой кишки.