Как правильно читать медицинские новости: инструкция

Чудодейственные лекарства, суперфуды и уникальные клинические случаи: медицинские новости могут пугать, обнадёживать или побуждать к необоснованным действиям. Рассказываем, как относиться к такой информации критически и научиться различать полезные и вредные новости.

Заголовки: громкие, яркие, пугающие

«Шоколад продлевает жизнь», «Учёные нашли лекарство от старости», «Зубная паста вызывает рак». Такие заголовки — повод насторожиться. Как правило, информация в самой новости сильно упрощена либо искажена.

Цель заголовка — заинтересовать читателя, чтобы он открыл именно эту страницу, поэтому идеи в них сильно упрощены. Например, вам попалась новость с заголовком «Кофе вызывает рак». Вы решили почитать, и выясняется, что:

Исследование проводили на культуре мышиных раковых клеток, которую обрабатывали огромными дозами кофеина (человек физически не сможет выпить столько кофе).

мышиных раковых клеток, которую обрабатывали огромными дозами кофеина (человек физически не сможет выпить столько кофе). Учёные обнаружили всего лишь то, что при добавлении кофеина клетки размножаются немного быстрее обычных (из этого не следует, что кофеин вызывает рак).

обычных (из этого не следует, что кофеин вызывает рак). Результаты исследования опубликованы в журнале с низким рейтингом (нередко в таких изданиях выходят публикации без надлежащего рецензирования).

(нередко в таких изданиях выходят публикации без надлежащего рецензирования). Исследование финансировала компания-производитель чая.

«Кофе вызывает рак» выглядит куда более эффектно, чем «Очень высокие дозы кофеина вызвали незначительные изменения в мышиных клетках».

Как проверять достоверность медицинских новостей

Нужно выяснить, есть ли научные исследования, подтверждающие новость. В тексте обязательно должна быть ссылка на первоисточник — исследование или клинические рекомендации. Если её нет, не исключено, что новость недостоверная.

Результаты исследований публикуются в специализированных журналах, например The Lancet, Nature, Cell и других. Именно они выступают первоисточниками, а не СМИ вроде Daily Mail, Guardian и прочих. Очень часто популярные новости медицины публикуют в СМИ широкого профиля без каких-либо ссылок на источники.

Проводились ли исследования на людях

У исследований есть иерархия. Например, если речь идёт о каком-то препарате, сначала проводят компьютерное моделирование (исследование in silico). Затем отобранные вещества тестируют на культурах клеток (in vitro исследование). Далее переходят к исследованиям на животных (in vivo).

Когда эффективность и безопасность препарата подтверждена на лабораторных животных, переходят к клиническим исследованиям с участием добровольцев. Есть четыре фазы:

фаза I — проверяют безопасность на небольшом числе добровольцев;

— проверяют на небольшом числе добровольцев; фаза II — тестируют эффективность и подбирают дозировки на сотнях пациентов;

— тестируют и подбирают дозировки на сотнях пациентов; фаза III — проводят крупномасштабные исследования с тысячами участников;

— проводят исследования с тысячами участников; фаза IV — постмаркетинговые наблюдения после выхода препарата на рынок, выявление редких побочных эффектов.

Как правило, фаза III — это рандомизированные плацебо-контролируемые исследования, которые считают золотым стандартом доказательной медицины. В таких исследованиях одна группа получает препарат, а вторая — плацебо для сравнения эффекта. Желательно, чтобы исследование было двойным слепым. Это когда ни врачи, ни пациенты не знают, кто получает настоящее лечение, а кто пустышку.

Таким образом, наиболее достоверные данные берут из клинических исследований (особенно фазы III и IV), а наименее — из компьютерного моделирования и экспериментах на клетках. Добросовестный редактор обязательно укажет в новости, какой именно тип исследования был проведён, чтобы не вводить читателя в заблуждение.

Где опубликовано исследование

Результаты исследований публикуют в научных журналах, которых тысячи. Есть рейтинг таких изданий, основанный на численном показателе цитируемости статей — импакт-факторе (IF).

Импакт-фактор выше 5 считается хорошим, а у самых авторитетных медицинских и научных журналов (например, The Lancet, JAMA, Nature, NEJM) он может превышать 30, что говорит об очень высокой надёжности публикаций. Проверить импакт-фактор можно на платформе Scimago.

Какие ограничения у исследования

Даже у самых качественных исследований могут быть ограничения. Это факторы, которые не учли во время работы. Самые распространённые:

Маленькая выборка. Например, в исследовании участвовало всего 10 человек. Такие результаты нельзя применять ко всем людям.

Например, в исследовании участвовало всего 10 человек. Такие результаты нельзя применять ко всем людям. Короткий срок наблюдения. Если испытания длились несколько недель, неизвестно, как эффект проявится через год.

Если испытания длились несколько недель, неизвестно, как эффект проявится через год. Нет контрольной группы. Без группы сравнения сложно определить, действительно ли работает лечение.

Без группы сравнения сложно определить, действительно ли работает лечение. Отбор участников. Если в испытаниях участвовали только молодые люди или только мужчины, нельзя утверждать, что результаты применимы к другим группам.

Кто финансировал исследование

Сегодня большинство клинических испытаний финансируют производители препаратов, БАДов или продуктов. Например, в США 67% клинических исследований проводятся на частные средства, и только 22% финансируются государством. Очевидно, что у таких компаний есть свой интерес. В публикациях есть разделы «Финансирование» и «Конфликт интересов», где указано, за чьи средства проведено исследование.

При этом если фармацевтическая компания исследует собственный препарат, это не значит, что результаты поддельные. Со временем появятся результаты более тщательных исследований, которые подтвердят или опровергнут первичные данные.

Новости с научных конференций

Иногда новостные статьи ссылаются на исследования, представленные на конференциях. Такие работы часто ещё не прошли полную экспертную проверку. В исследованиях возможны ошибки, поэтому результаты могут сильно измениться.

Метаанализы

Некоторые новости базируются на метаанализах. Это работы, которые объединяют данные из множества ранее проведённых исследований. Например, в базе данных медицинских и биологических публикаций PubMed есть несколько сотен исследований о влиянии зелёного чая на давление. Одни работы показывают, что чай снижает давление, а другие — что нет. Во время метаанализа учёные скрупулёзно сводят статистические данные из всех публикаций. Таким образом они выявляют общие закономерности, которые не зависят от случайных факторов. Данные метаанализов считаются более достоверными, чем результаты отдельных исследований.

Кокрейновские обзоры

Кокрейновское сотрудничество (Cochrane Collaboration) — это международная организация, которая проводит независимые обзоры по медицинским вопросам. Специалисты тщательно анализируют всю доступную научную литературу, включая качественные и рандомизированные контролируемые исследования. Кокрейновские работы самые надёжные.

Заявления врачей

Первоисточником медицинской новости часто становятся слова популярных врачей. Не стоит верить любому человеку в белом халате, для начала нужно убедиться в его компетентности. Например, хирург не обязательно разбирается в фармакологии, а диетолог — в онкологии.

Кроме того, слова специалиста должны быть подкреплены научными данными. Это клинические исследования или метаанализы. Если же врач делает громкие заявления без доказательств или ссылается на личный опыт («у меня были пациенты, которым помогло»), это повод усомниться в достоверности информации.

Также полезно проверить, где работает врач, есть ли у него научные публикации и не связан ли он коммерческими интересами.

Главное

Медицинские новости могут быть громкими и даже сенсационными, но важно уметь фильтровать их. Не стоит верить заголовкам на слово. Всегда ищите первоисточник, проверяйте, на каких исследованиях основана новость, кто её финансировал и каковы ограничения исследования.

Самые достоверные данные дают клинические исследования (особенно фазы III и IV), метаанализы и Кокрейновские обзоры. Если новость ссылается на такие источники, к ней можно относиться серьёзно.

