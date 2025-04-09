Некоторые виды плесени безопасны – например, те, что используются в производстве сыров. Но бытовая плесень на хлебе или других продуктах к ним не относится. Ее споры проникают внутрь, распространяясь дальше, чем видно глазу, и могут выделять микотоксины – вещества, потенциально опасные для здоровья.

Особенно рискованны мягкие продукты: йогурты, супы, джемы, фрукты. Даже если срезать плесень, оставшаяся часть уже может содержать токсины и патогены. При употреблении возможно развитие аллергической реакции, отравления, в тяжелых случаях – накопительное воздействие, связанное с повышением риска онкозаболеваний.

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Если после употребления заплесневелого продукта появились одышка, температура, тошнота или диарея – следует немедленно обратиться к врачу.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.