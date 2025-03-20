Язык – это не только орган вкуса, но и индикатор состояния внутренних органов. Утром, до чистки зубов, его цвет может многое рассказать о здоровье.

Белый налет часто сигнализирует о скоплении токсинов в толстом кишечнике или грибковых инфекциях. Черный оттенок языка – тревожный знак, указывающий на возможные проблемы с поджелудочной железой. Если же налет желтовато-зеленый, это может свидетельствовать о застое в желчном пузыре и недостаточной работе печени.

Три фактора, ускоряющих старение

Конечно, цвет языка – это лишь ориентир. На его состояние могут влиять питание, лекарства и даже недостаток жидкости в организме. Поэтому, если изменения сохраняются долго, лучше обратиться к врачу для точной диагностики. Регулярное наблюдение за языком – простой, но эффективный способ вовремя заметить возможные проблемы со здоровьем.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.