«Сучье вымя»: как побороть болезнь, о которой не говорят вслух

Катерина Саломе
Жовтан Наталия Вячеславовнаэксперт

Гнойный гидраденит, известный также как инверсное акне, — это хроническое воспалительное заболевание, поражающее волосяные фолликулы в зонах с апокриновыми потовыми железами. Оно приносит не только физические страдания, но и психологические. Подробнее о болезни в беседе с «‎Рамблером» рассказала дерматолог Наталия Жовтан.

«Сучье вымя»: как побороть болезнь, о которой не говорят вслух
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Сучим выменем болезнь называют в простонородье из-за того, что очаги воспаления похожи на соски собак. Больше всего страдают подмышечные впадины, пах и аногенитальная область.

Пациенты описывают боль как пульсирующую и мучительную, часто нарушающую сон и привычный ритм жизни

Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Как проявляется болезнь?

Первые признаки заболевания — это дискомфорт, зуд и легкое покраснение кожи в чувствительных участках. Через один–три дня формируются плотные, болезненные, глубоко залегающие узлы. Они могут быть одиночными или сгруппированными, со временем вскрываются и выделяют гной с неприятным запахом. Состояние может сопровождаться рубцеванием, формированием ходов (свищей) и длительными ремиссиями, перемежающимися с обострениями.

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Гидраденит, как правило, начинается после полового созревания. У мужчин заболевание встречается несколько чаще

Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Причины развития инверсного акне

Основная патогенетическая причина — закупорка волосяного фолликула. Триггерами становятся:

  • трение кожи (особенно при избыточном весе),
  • потливость,
  • синтетическая или тесная одежда,
  • окклюзия пор (например, после применения неподходящих дезодорантов),
  • повышенная реактивность сально-волосяного комплекса.

Чем больше трения и влажности, тем выше риск воспаления. Лишний вес усугубляет ситуацию — усиливается потоотделение, снижается иммунитет кожи

Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Лечение:

  • системные и местные антибиотики,
  • ретиноиды (по показаниям),
  • антисептики,
  • инъекции ботулинического токсина (для уменьшения потоотделения),
  • хирургическое удаление узлов или ходов.

Профилактика:

  1. Гигиена: регулярное очищение и антисептическая обработка чувствительных зон;
  2. Удаление волос: подходящий метод (бритье, крем, лазер) и обязательно антисептик после;
  3. Одежда: отказ от синтетики, выбор в пользу свободной, дышащей ткани;
  4. Антиперспиранты: избегать компонентов, закупоривающих поры;
  5. Питание: убрать дрожжи, копчености, пиво, квас, консервы;
  6. Масса тела: снижение веса может резко уменьшить частоту рецидивов.

Многие пациенты не знают, что бутулинотерапия — это не только способ избавиться от пота, но и реальная профилактика гидраденита

Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Болезнь не заразна, но влияет на качество жизни

Несмотря на выраженное воспаление и гной, инверсное акне не передается от человека к человеку. Однако он значительно снижает качество жизни, особенно если не распознан вовремя. Чем раньше начать лечение, тем меньше вероятность хронизации процесса.

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