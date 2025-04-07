«Сучье вымя»: как побороть болезнь, о которой не говорят вслух

Гнойный гидраденит, известный также как инверсное акне, — это хроническое воспалительное заболевание, поражающее волосяные фолликулы в зонах с апокриновыми потовыми железами. Оно приносит не только физические страдания, но и психологические. Подробнее о болезни в беседе с «‎Рамблером» рассказала дерматолог Наталия Жовтан.

Сучим выменем болезнь называют в простонородье из-за того, что очаги воспаления похожи на соски собак. Больше всего страдают подмышечные впадины, пах и аногенитальная область.

Пациенты описывают боль как пульсирующую и мучительную, часто нарушающую сон и привычный ритм жизни Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Как проявляется болезнь?

Первые признаки заболевания — это дискомфорт, зуд и легкое покраснение кожи в чувствительных участках. Через один–три дня формируются плотные, болезненные, глубоко залегающие узлы. Они могут быть одиночными или сгруппированными, со временем вскрываются и выделяют гной с неприятным запахом. Состояние может сопровождаться рубцеванием, формированием ходов (свищей) и длительными ремиссиями, перемежающимися с обострениями.

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Гидраденит, как правило, начинается после полового созревания. У мужчин заболевание встречается несколько чаще Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Причины развития инверсного акне

Основная патогенетическая причина — закупорка волосяного фолликула. Триггерами становятся:

трение кожи (особенно при избыточном весе),

потливость,

синтетическая или тесная одежда,

окклюзия пор (например, после применения неподходящих дезодорантов),

повышенная реактивность сально-волосяного комплекса.

Чем больше трения и влажности, тем выше риск воспаления. Лишний вес усугубляет ситуацию — усиливается потоотделение, снижается иммунитет кожи Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Лечение:

системные и местные антибиотики,

ретиноиды (по показаниям),

антисептики,

инъекции ботулинического токсина (для уменьшения потоотделения),

хирургическое удаление узлов или ходов.

Профилактика:

Гигиена: регулярное очищение и антисептическая обработка чувствительных зон; Удаление волос: подходящий метод (бритье, крем, лазер) и обязательно антисептик после; Одежда: отказ от синтетики, выбор в пользу свободной, дышащей ткани; Антиперспиранты: избегать компонентов, закупоривающих поры; Питание: убрать дрожжи, копчености, пиво, квас, консервы; Масса тела: снижение веса может резко уменьшить частоту рецидивов.

Многие пациенты не знают, что бутулинотерапия — это не только способ избавиться от пота, но и реальная профилактика гидраденита Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Болезнь не заразна, но влияет на качество жизни

Несмотря на выраженное воспаление и гной, инверсное акне не передается от человека к человеку. Однако он значительно снижает качество жизни, особенно если не распознан вовремя. Чем раньше начать лечение, тем меньше вероятность хронизации процесса.

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