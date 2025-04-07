«Сучье вымя»: как побороть болезнь, о которой не говорят вслух
Гнойный гидраденит, известный также как инверсное акне, — это хроническое воспалительное заболевание, поражающее волосяные фолликулы в зонах с апокриновыми потовыми железами. Оно приносит не только физические страдания, но и психологические. Подробнее о болезни в беседе с «Рамблером» рассказала дерматолог Наталия Жовтан.
Сучим выменем болезнь называют в простонородье из-за того, что очаги воспаления похожи на соски собак. Больше всего страдают подмышечные впадины, пах и аногенитальная область.
Пациенты описывают боль как пульсирующую и мучительную, часто нарушающую сон и привычный ритм жизни
Как проявляется болезнь?
Первые признаки заболевания — это дискомфорт, зуд и легкое покраснение кожи в чувствительных участках. Через один–три дня формируются плотные, болезненные, глубоко залегающие узлы. Они могут быть одиночными или сгруппированными, со временем вскрываются и выделяют гной с неприятным запахом. Состояние может сопровождаться рубцеванием, формированием ходов (свищей) и длительными ремиссиями, перемежающимися с обострениями.
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Гидраденит, как правило, начинается после полового созревания. У мужчин заболевание встречается несколько чаще
Причины развития инверсного акне
Основная патогенетическая причина — закупорка волосяного фолликула. Триггерами становятся:
- трение кожи (особенно при избыточном весе),
- потливость,
- синтетическая или тесная одежда,
- окклюзия пор (например, после применения неподходящих дезодорантов),
- повышенная реактивность сально-волосяного комплекса.
Чем больше трения и влажности, тем выше риск воспаления. Лишний вес усугубляет ситуацию — усиливается потоотделение, снижается иммунитет кожи
Лечение:
- системные и местные антибиотики,
- ретиноиды (по показаниям),
- антисептики,
- инъекции ботулинического токсина (для уменьшения потоотделения),
- хирургическое удаление узлов или ходов.
Профилактика:
- Гигиена: регулярное очищение и антисептическая обработка чувствительных зон;
- Удаление волос: подходящий метод (бритье, крем, лазер) и обязательно антисептик после;
- Одежда: отказ от синтетики, выбор в пользу свободной, дышащей ткани;
- Антиперспиранты: избегать компонентов, закупоривающих поры;
- Питание: убрать дрожжи, копчености, пиво, квас, консервы;
- Масса тела: снижение веса может резко уменьшить частоту рецидивов.
Многие пациенты не знают, что бутулинотерапия — это не только способ избавиться от пота, но и реальная профилактика гидраденита
Болезнь не заразна, но влияет на качество жизни
Несмотря на выраженное воспаление и гной, инверсное акне не передается от человека к человеку. Однако он значительно снижает качество жизни, особенно если не распознан вовремя. Чем раньше начать лечение, тем меньше вероятность хронизации процесса.
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