Почему нельзя давить прыщи на лице

Многие считают, что если не выдавливать воспаленные элементы, они исчезнут сами собой. Но что на самом деле происходит с прыщами, если их не трогать, и почему не стоит их давить? На эти вопросы в беседе с «‎Рамблером» ответила дерматолог Наталия Жовтан.

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Как развивается воспаление?

Прыщи возникают из-за нарушения работы сальных желез, которые выделяют кожное сало (себум). В норме оно распределяется по поверхности кожи, увлажняя и защищая ее. Однако при гиперактивности сальных желез себум вырабатывается в избыточном количестве, что в сочетании с ороговевшими клетками эпидермиса приводит к закупорке пор.

Закупоренная пора становится идеальной средой для размножения бактерий, особенно Cutibacterium acnes, которые входят в состав нормальной микрофлоры кожи. Размножаясь в замкнутом пространстве, эти бактерии вызывают воспаление, которое приводит к образованию пустулы — гнойничка с белой головкой.

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При акне на коже лица и спины могут появляться пустулы. Они представляют собой закупоренные гноем поры, которые воспаляются вдоль протока сальной железы. Эти элементы могут варьироваться по размеру от одного до пяти миллиметров и проходят несколько стадий созревания Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Первые признаки появления пустулы — покраснение, припухлость и умеренная болезненность. В течение нескольких дней воспаленная пора начинает разрушаться, что сопровождается скоплением белых кровяных телец, борющихся с инфекцией.

Что будет с прыщом, если его не трогать?

Поверхностные пустулы обычно исчезают бесследно. Все прыщи проходят несколько стадий развития, независимо от того, выдавливают их или нет:

формирование воспаления (первый–второй день) — в поре скапливается себум, кератиновые клетки и бактерии. Организм реагирует на это воспалением: появляются покраснение, отек и болезненность.

— в поре скапливается себум, кератиновые клетки и бактерии. Организм реагирует на это воспалением: появляются покраснение, отек и болезненность. рост пустулы (третий–четвертый день) — воспаление достигает пика, прыщ может увеличиваться в размерах. Внутри поры активно накапливаются лейкоциты, формируя гной.

— воспаление достигает пика, прыщ может увеличиваться в размерах. Внутри поры активно накапливаются лейкоциты, формируя гной. самопроизвольное вскрытие или рассасывание (пятый–седьмой день) — прыщ либо вскрывается, выпуская гной наружу, либо рассасывается, если иммунная система справляется с воспалением.

— прыщ либо вскрывается, выпуская гной наружу, либо рассасывается, если иммунная система справляется с воспалением. заживление (седьмой–четырнадцатый день) — на месте пустулы формируется корочка, под которой идет процесс регенерации кожи.

Может ли прыщ исчезнуть без вскрытия?

Некоторые воспалительные элементы действительно могут полностью рассасываться без выхода гноя наружу. Это происходит, когда:

Иммунная система эффективно нейтрализует бактерии и воспалительный процесс угасает; Прыщ не достиг критической стадии нагноения и его содержимое постепенно абсорбируется тканями; Воспалительный очаг находится в глубоких слоях дермы, и организм формирует вокруг него капсулу из соединительной ткани (что может привести к образованию подкожного узла).

Иммунные клетки кожи активно работают, нейтрализуя инфекцию и разрушая гнойный очаг. Макрофаги, или «клетки-пожиратели», завершают процесс, способствуя заживлению. Однако глубокие воспаления могут оставлять гиперпигментацию или рубцы Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Какие могут быть осложнения?

Хотя у большинства людей прыщи проходят самостоятельно, возможны осложнения:

поствоспалительная гиперпигментация — если воспаление было сильным, на месте прыща остается темное пятно,

— если воспаление было сильным, на месте прыща остается темное пятно, образование рубцов — если пустула находилась глубоко, после заживления может остаться атрофический или гипертрофический рубец,

— если пустула находилась глубоко, после заживления может остаться атрофический или гипертрофический рубец, развитие подкожных кист — при недостаточной активности иммунитета воспаление капсулируется, формируя плотные подкожные узлы.

Как ускорить заживление без выдавливания?

Используйте средства с салициловой кислотой, чтобы уменьшить воспаление; Наносите бензоилпероксид, который уничтожает Cutibacterium acnes; Увлажняйте кожу легкими кремами, чтобы предотвратить закупорку пор; Не трогайте лицо руками и не пытайтесь вскрыть прыщ самостоятельно.

Подводя итог: если прыщ не давить, он пройдет естественные стадии развития и заживет, но это не гарантирует отсутствие следов. Чтобы минимизировать последствия, важно правильно ухаживать за кожей и не травмировать воспаленные элементы.

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