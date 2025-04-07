Рубцы и подкожные кисты: почему нельзя давить прыщи на лице
Многие считают, что если не выдавливать воспаленные элементы, они исчезнут сами собой. Но что на самом деле происходит с прыщами, если их не трогать, и почему не стоит их давить? На эти вопросы в беседе с «Рамблером» ответила дерматолог Наталия Жовтан.
Как развивается воспаление?
Прыщи возникают из-за нарушения работы сальных желез, которые выделяют кожное сало (себум). В норме оно распределяется по поверхности кожи, увлажняя и защищая ее. Однако при гиперактивности сальных желез себум вырабатывается в избыточном количестве, что в сочетании с ороговевшими клетками эпидермиса приводит к закупорке пор.
Закупоренная пора становится идеальной средой для размножения бактерий, особенно Cutibacterium acnes, которые входят в состав нормальной микрофлоры кожи. Размножаясь в замкнутом пространстве, эти бактерии вызывают воспаление, которое приводит к образованию пустулы — гнойничка с белой головкой.
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При акне на коже лица и спины могут появляться пустулы. Они представляют собой закупоренные гноем поры, которые воспаляются вдоль протока сальной железы. Эти элементы могут варьироваться по размеру от одного до пяти миллиметров и проходят несколько стадий созревания
Первые признаки появления пустулы — покраснение, припухлость и умеренная болезненность. В течение нескольких дней воспаленная пора начинает разрушаться, что сопровождается скоплением белых кровяных телец, борющихся с инфекцией.
Что будет с прыщом, если его не трогать?
Поверхностные пустулы обычно исчезают бесследно. Все прыщи проходят несколько стадий развития, независимо от того, выдавливают их или нет:
- формирование воспаления (первый–второй день) — в поре скапливается себум, кератиновые клетки и бактерии. Организм реагирует на это воспалением: появляются покраснение, отек и болезненность.
- рост пустулы (третий–четвертый день) — воспаление достигает пика, прыщ может увеличиваться в размерах. Внутри поры активно накапливаются лейкоциты, формируя гной.
- самопроизвольное вскрытие или рассасывание (пятый–седьмой день) — прыщ либо вскрывается, выпуская гной наружу, либо рассасывается, если иммунная система справляется с воспалением.
- заживление (седьмой–четырнадцатый день) — на месте пустулы формируется корочка, под которой идет процесс регенерации кожи.
Может ли прыщ исчезнуть без вскрытия?
Некоторые воспалительные элементы действительно могут полностью рассасываться без выхода гноя наружу. Это происходит, когда:
- Иммунная система эффективно нейтрализует бактерии и воспалительный процесс угасает;
- Прыщ не достиг критической стадии нагноения и его содержимое постепенно абсорбируется тканями;
- Воспалительный очаг находится в глубоких слоях дермы, и организм формирует вокруг него капсулу из соединительной ткани (что может привести к образованию подкожного узла).
Иммунные клетки кожи активно работают, нейтрализуя инфекцию и разрушая гнойный очаг. Макрофаги, или «клетки-пожиратели», завершают процесс, способствуя заживлению. Однако глубокие воспаления могут оставлять гиперпигментацию или рубцы
Какие могут быть осложнения?
Хотя у большинства людей прыщи проходят самостоятельно, возможны осложнения:
- поствоспалительная гиперпигментация — если воспаление было сильным, на месте прыща остается темное пятно,
- образование рубцов — если пустула находилась глубоко, после заживления может остаться атрофический или гипертрофический рубец,
- развитие подкожных кист — при недостаточной активности иммунитета воспаление капсулируется, формируя плотные подкожные узлы.
Как ускорить заживление без выдавливания?
- Используйте средства с салициловой кислотой, чтобы уменьшить воспаление;
- Наносите бензоилпероксид, который уничтожает Cutibacterium acnes;
- Увлажняйте кожу легкими кремами, чтобы предотвратить закупорку пор;
- Не трогайте лицо руками и не пытайтесь вскрыть прыщ самостоятельно.
Подводя итог: если прыщ не давить, он пройдет естественные стадии развития и заживет, но это не гарантирует отсутствие следов. Чтобы минимизировать последствия, важно правильно ухаживать за кожей и не травмировать воспаленные элементы.
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