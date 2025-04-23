Галитоз: как убрать неприятный запах изо рта

Галитозом называют неприятный запах изо рта. Встречается он нередко и вызывает беспокойство и психологическое расстройство у людей с данной проблемой. Часто галитоз затрудняет общение с окружающими и становится главной причиной неуверенности в себе. О том, как он возникает и как справиться с таким неприятным проявлением рассказала "Рамблеру" стоматолог Валерия Козлова.

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Причины и симптомы

Обычно галитоз сопровождается сухостью в ротовой полости, вязкостью слюны, привкусом горечи, кислоты или металла. Это основные симптомы, сопутствующие данному заболеванию. Галитоз может быть временным (или физиологическим) и постоянным (патологическим). В первом случае проблема имеет место после сна, при наличии налёта на языке и зубах, после курения, приёма алкоголя и продуктов с резким запахом, вызывающих сухость в полости рта. В приведённом случае бывает достаточно просто хорошо почистить зубы и язык, межзубные промежутки, произвести полоскание освежающими средствами, выпить воды, пожевать мятную резинку. После подобных процедур неприятный запах уходит. Козлова Валерия Олеговна Стоматолог-хирург, пародонтолог клиники "Мегастом"

На что может указывать проблема

Если указанные манипуляции не дают эффекта и проблема сохраняется в течение длительного времени, то речь идет о постоянном галитозе. Именно его нужно рассматривать в качестве серьёзного показателя определённых нарушений в организме. Часто причинами постоянного галитоза оказываются такие стоматологические заболевания, как наличие кариеса, зубного камня, гингивита, пародонтита. После визита к специалисту, выполнения профессиональных рекомендаций и прохождения курса лечения галитоз может исчезнуть.

Также неприятный запах изо рта вызывает ксеростомия, под которой понимается патология, связанная с нарушением нормальной работы слюнных желез. В этом случае опять же нужно обратиться к стоматологу, чтобы решить имеющиеся проблемы и наладить гигиену в ротовой полости. Кроме того, галитоз могут вызывать заболевания ЛОР-органов, органов дыхания, пищеварения, печени, почек и сахарный диабет. Козлова Валерия Олеговна Стоматолог-хирург, пародонтолог клиники "Мегастом"

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Почему нельзя игнорировать галитоз

Никогда нельзя игнорировать неприятный запах изо рта при его постоянном присутствии. Очень важно обратиться за врачебной помощью, чтобы вовремя начать лечение заболевания, о котором часто люди даже не подозревают. В некоторых случаях придется посетить сразу нескольких специалистов: терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога. Только комплексный подход к решению проблемы дает общую картину состояния вашего организма.