Галитоз: как убрать неприятный запах изо рта
Галитозом называют неприятный запах изо рта. Встречается он нередко и вызывает беспокойство и психологическое расстройство у людей с данной проблемой. Часто галитоз затрудняет общение с окружающими и становится главной причиной неуверенности в себе. О том, как он возникает и как справиться с таким неприятным проявлением рассказала "Рамблеру" стоматолог Валерия Козлова.
Причины и симптомы
Обычно галитоз сопровождается сухостью в ротовой полости, вязкостью слюны, привкусом горечи, кислоты или металла. Это основные симптомы, сопутствующие данному заболеванию. Галитоз может быть временным (или физиологическим) и постоянным (патологическим). В первом случае проблема имеет место после сна, при наличии налёта на языке и зубах, после курения, приёма алкоголя и продуктов с резким запахом, вызывающих сухость в полости рта. В приведённом случае бывает достаточно просто хорошо почистить зубы и язык, межзубные промежутки, произвести полоскание освежающими средствами, выпить воды, пожевать мятную резинку. После подобных процедур неприятный запах уходит.
На что может указывать проблема
Если указанные манипуляции не дают эффекта и проблема сохраняется в течение длительного времени, то речь идет о постоянном галитозе. Именно его нужно рассматривать в качестве серьёзного показателя определённых нарушений в организме. Часто причинами постоянного галитоза оказываются такие стоматологические заболевания, как наличие кариеса, зубного камня, гингивита, пародонтита. После визита к специалисту, выполнения профессиональных рекомендаций и прохождения курса лечения галитоз может исчезнуть.
Также неприятный запах изо рта вызывает ксеростомия, под которой понимается патология, связанная с нарушением нормальной работы слюнных желез. В этом случае опять же нужно обратиться к стоматологу, чтобы решить имеющиеся проблемы и наладить гигиену в ротовой полости. Кроме того, галитоз могут вызывать заболевания ЛОР-органов, органов дыхания, пищеварения, печени, почек и сахарный диабет.
Почему нельзя игнорировать галитоз
Никогда нельзя игнорировать неприятный запах изо рта при его постоянном присутствии. Очень важно обратиться за врачебной помощью, чтобы вовремя начать лечение заболевания, о котором часто люди даже не подозревают. В некоторых случаях придется посетить сразу нескольких специалистов: терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога. Только комплексный подход к решению проблемы дает общую картину состояния вашего организма.
Следует знать, что помимо физического и патологического галитоза бывает псевдогалитоз, когда человек чувствует слабый неприятный запах из своего рта, но окружающие его не ощущают. Такая проблема легко решается при помощи гигиены полости рта и использования освежающих средств. Состояние, когда человек патологически боится неприятного запаха, называется галитофобией. В данном случае может понадобиться помощь психолога или психотерапевта.