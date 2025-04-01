Боль в суставах – не только проблема возрастная, но и следствие образа жизни. Долгое сидение за компьютером, недостаток движения и даже питание могут повлиять на их состояние.

Суставы работают в тандеме с мышцами, которые поддерживают их и снижают нагрузку. Если мышцы ослаблены, суставы вынуждены компенсировать недостаток поддержки, что приводит к преждевременному износу.

Чем опасен частый прием обезболивающих препаратов

Питание играет ключевую роль в здоровье суставов. Омега-6 жирные кислоты, которые содержатся в подсолнечном и кукурузном масле, переработанных продуктах и фастфуде, могут способствовать воспалению, если их слишком много в рационе. Лучше сместить баланс в сторону омега-3 – они обладают противовоспалительными свойствами.

Подробнее об остальных правилах рассказал в своем видео блогер Сергей Длин.